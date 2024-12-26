Temize olan talebe somut adım desteği şart
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’nin 2024 yılı enerji dönüşüm karnesini ve 2025 yılı beklentilerini açıkladı. Açıklamada bu yıl yenilenebilir enerjiye olan talebin arttığına dikkat çekilirken, 2025 yılında daha somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.
Başak Nur GÖKÇAM
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’nin 2024 yılı enerji dönüşüm karnesini ve 2025 yılı beklentilerini açıkladı. Yapılan açıklamada 2024 yılında enerji dönüşümünün hızlandığına dikkat çekilirken, gelecek yıl ise daha somut adımlar atılması talep edildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, “Temiz enerji tüm dünyada yükseliş eğiliminde. Temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü son yıllarda hükümet politikaları ve endüstriyel stratejiler, daha da önemlisi bu teknolojilerin sağladığı ekonomik ve rekabet avantajları sayesinde hızlandı. Ancak küresel politik, jeopolitik ve ekonomik çalkantılar nedeniyle bu politika ve stratejilerin nasıl gelişeceği konusunda yakın vadede her zamankinden daha fazla belirsizlik bulunuyor” dedi.
Son 3 yılda güneş paneli kurulumu %217 arttı
Enerji sektörü küresel hacminin 2015 yılında 2 trilyon dolar iken 2024 yılında 3 trilyon dolara çıktığının bilgisini veren Hakman, “Bu rakamın içindeki temiz enerji payı yüzde 50’den yaklaşık yüzde 70’e çıktı. Halen tüm dünyada kurulmakta olan elektrik santrallarının yüzde 85’i yenilenebilir enerjiye dayalı.
Güneş enerjisi, küresel enerji dönüşümünde itici güç konumunda. Son üç yıl içinde güneş paneli kurulumu yüzde 217 oranında arttı ve bu yükselişe başta Türkiye’nin de aralarında olduğu pek çok ülke katkı sağladı. 2018’de 2,1 milyon olan elektrikli araç satışı, 2024’e gelindiğinde daha yıl bitmeden sekiz kat artış göstererek 17 milyona yükseldi. Bu yıl küresel ölçekte bataryalara olan talep 685 gigavat-saate (GWh) ulaştı, 2020 yılında 185 GWh olan toplam talebe göre yüzde 270 oranında artış yaşandı” diye konuştu.
Küresel enerji talebinin yüzde 70’inden fazlasını temsil eden hükümetlerin 2024’te yeni veya güncellenmiş enerji verimliliği politikalarını uygulamaya koyduğuna dikkat çeken Hakman şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl hükümetler, binalardaki verimlilik önlemlerine yaklaşık 60 milyar dolar, düşük emisyonlu araçlara ise yaklaşık 45 milyar dolar ayırdı.
Bu, hükümetlerin son beş yılda tahsis ettiği toplam verimlilik finansmanını 1 trilyon doların üzerine çıkardı, ancak enerji verimliliğinde ilerlemeyi hızlandırmak ve küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmek için politika uygulamalarının hızlandırılması gerekecek.”
Bazı ülkeler büyük darbe alabilir
Hakman, küresel politik gelişmelerin ülkelerin ekonomik korumacılık politikalarına dönebileceğini, hatta ticaret savaşlarına yol açabileceğini gösterdiğini vurgulayarak, “Bu durum küresel büyümeyi yavaşlatacağı gibi temiz enerji teknolojilerinde geri kalan ülke ekonomileri daha büyük darbeler alabilir.
Bu nedenle bizim Türkiye olarak bir yandan hızla bu teknolojileri geliştirmeye yoğunlaşırken, öte yandan kendi düşük karbonlu enerji sistemine dönüşümümüzü hızlandırarak sanayimizi en önemli ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi kısıtlamalarına da hazırlamamız gerekiyor” dedi.
Türkiye’nin 2024 yılındaki enerji dönüşümünü değerlendiren SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü ise “Bu yıl Türkiye’nin enerji politikalarının yenilenebilir enerji odaklı dönüşüm sürecini hızlandırdığı bir dönem olarak dikkat çekiyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar ve belirlenen kısa-orta vadeli stratejik hedefler, bu dönüşümün planlı ve kararlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. 2025 yılı başında yapılacak yeni YEKA ihaleleri ile birlikte her yıl en az 2 GW’lık YEKA ihalesinin yapılacağı açıklanması, yatırımcıların uzun süredir beklediği öngörülebilir bir yol haritasının ortaya konulması anlamında çok önemli bir gelişme oldu” ifadelerinde bulundu.
2025 beklentileri neler?
Türkiye'de sadece elektrik sektörünün dönüşümü yıllık 15 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı doğurduğunu söyleyen SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, “Bu finansmanın sağlanabilmesi için piyasalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik hayati önem taşıyor. Türkiye’nin enerji sektörünün geleceği, ithalat bağımlılığının azaltılması, ulusal kalkınma hedefleri ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile uyumlu bir şekilde planlanmasıyla yakından ilişkili.
Bu kapsamda, enerji sektörünün dönüşüm sürecinin başarılı olabilmesi için kararlı, uzun vadeli ve bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bir taraftan da jeopolitik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. ABD seçimleri, İsrail-Filistin savaşı, Suriye’deki son durum, Rusya - Ukrayna savaşı gibi küresel olarak enerji sektörünü etkileyebilecek gelişmeler, Türkiye’yi de etkilemeye devam edecek” dedi.
2025 yılında kamunun enerji dönüşümü hedefleri
-Güneş enerjisinde 5GW, rüzgarda 2-3 GW kurulu güç artışı,
-2025 yılı başında yapılacak yeni YEKA ihaleleri kapsamında 800 MW güneş ve 1200 MW rüzgar kapasitesinin tahsisi,
-Enerji iletim altyapısında 688 km’lik yeni hat inşası,
-Batarya enerji depolama kapasitesinin 2025’te 1 GW, 2028’de ise 10 GW’a çıkarılması,
-Türkiye’de elektrik sektörü enerji dönüşümü, yıllık 15 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı doğuruyor.