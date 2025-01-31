Temizlik tutkunu tüketicilerin alışveriş motivasyonu: Segment yükseltme

Tefal'in verilerini paylaştığı 'Temizlik Tüketici Kullanım Alışkanlıkları' araştırma sonuçlarına göre, Türk toplumu için ev temizliği öncelikle sağlık, sonra ise gurur meselesi olarak görülüyor. 18-24 yaş arası araştırma katılımcıları ise kendilerinin 'temizlik uzmanı' olduğu görüşünde.

Türkiye dahil yedi ülkenin katıldığı, 2024 yılının Ağustos-Eylül aylarında yapılan araştırmada Türkiye, incelenen yedi ülke arasında en yüksek penetrasyon oranına sahip ülkelerden biri. Ülkemizde temizlikte en temel ihtiyaçlar ise mükemmel sonuç, güçlü ve verimli cihazlar...

Haftada üç saatten fazla süre ev temizliğine ayırılıyor

'Ev temizliğinin' farklı bir anlam taşıdığı ülkemizde, söz konusu araştırmaya göre, Türkiye’de bir haftada temizlik yapma süresi dünya ortalamasının üzerinde.

Türkiye’de yer süpürme işlemi neredeyse her gün yapılıyor; haftada ortalama beş defadan fazla olduğu görülüyor. Dünya genelinde ise haftada ortalama üç-dört kez temizlik yapılıyor.

En keyifli ev işleri: Süpürmek ve yemek yapmak

Türkler arasında ev temizliği, öncelikle sağlık (yüzde 77) ve gurur (yüzde 73) meselesi olarak görülüyor. Türkler arasında süpürgeyle temizlik (yüzde 75) yapmak, yemek yapmanın (yüzde 82) ardından en keyifli ev işleri arasında yer alıyor. Ardından yer süpürme (yüzde 71) ve çamaşır yıkama (yüzde 70) geliyor.

2024 temizlik ürünü trendi: Toz torbasız elektrik süpürgesi

Araştırma verilerine göre, toz torbalı elektrikli süpürge kullanıcılarının büyük çoğunluğunun toz torbasıza geçiş yapmış durumda. Robot ve dikey süpürgeler ise en gözde ürünlerden...

Kullanıcı tercihleri incelendiğinde, dikey süpürgelerde güç ve hafiflik, toz torbasız elektrikli süpürgelerde ise maksimum güç en fazla tercih edilen özellikler arasında öne çıkıyor.

Ürün tercihlerinde güç/performans kriteri önde

Verilere göre, kullanıcıların ürün tercihlerinde önemli olan kriter fiyattan ziyade güç ve performans. Son satın alınan ürün, öncelikli olarak “bir üst segmente çıkma” motivasyonuyla yapılıyor. Türkiye'deki kullanıcıların üçte ikisinin, özellikle daha hızlı, mükemmel, derinlemesine sonuçlar sağlama söz konusu olduğunda yeni ekipmanlara yatırım yapmaya istekli olduğu görülüyor.