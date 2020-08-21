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Temmuzda 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuzda 526 firma için izin belgesi düzenlendi.

Temmuzda 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 yurt içi satış ve teslim, 4 hariçte işleme izin, 71 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 9, resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 3 olarak gerçekleşti.

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