Tempo BPO, Almanya'da kurduğu şirket ile yurt dışına açıldı

Müşteri deneyimi ve bilgi teknolojileri alanlarında hizmet veren Tempo BPO, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da hizmet verecek. Verdiği hizmetleri global pazara da sunmak için ilk adımını atan Tempo BPO, Almanya’da Tempo Communication adıyla yer alacak. Bünyesinde bulunan Müşteri Deneyim Merkezi, Teknoloji Operasyonları Merkezi ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile üç ayrı servis kanalında hizmet veren Tempo BPO, Avrupa’daki hizmet alanını genişletmek için yeni adımlar atmaya devam edecek.

“Tempo BPO’yu uluslararası bir marka haline getirdik”

Tempo BPO’nun hedefinin, vermiş olduğu hizmetleri global pazarlara sunmak olduğunu belirten Tempo BPO CEO’su Cemal Akar, “Mart ayında, Tempo Communication Group GmbH olarak Almanya’nın Dresden şehrinde şirketimizi açtık. Burada da yine Tempo BPO olarak hizmet vereceğiz. Bu adımımızla markamızı uluslararası bir marka haline getirdik. Bundan sonra da benzer çalışmalar yapmaya, Tempo BPO’yu dünya markası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Tempo BPO olarak hedefimiz, vermiş olduğu hizmetleri global pazarlara sunmak ve Türkiye’nin Avrupa’nın hizmet merkezi haline gelmesine katkı sağlamak.” şeklinde konuştu.