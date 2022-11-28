Tempo BPO, ekim ayının birincisi oldu

Müşteri deneyimi yönetimi ve bilgi teknolojileri alanlarında hizmet veren iş süreçleri dış kaynak firması Tempo BPO, ekim ayında Vodafone Inbound operasyonlarında en iyi müşteri deneyimi yaşatan ve en iyi satış performansı sergileyen operasyon oldu.

Ekim ayı performans birinciliği kupasını düzenlenen etkinlikle teslim alan ekip, başarılarını pasta keserek kutladı. Üstün performans sergileyerek birincilik kupasını kazanan operasyonda yer alan müşteri temsilcilerinin yüzde 54’ünün altı aydan daha az kıdeme sahip olması dikkat çekti. Görece yeni sayılabilecek bir ekiple bu başarıyı yakalayan Tempo BPO, hızlı büyümelerde dahi yarattığı başarılı müşteri deneyimi ve sürdürülebilir hizmet kalitesi ile farkını gösterdi. Doğru personel seçimi, müşteri deneyimi odaklı eğitimleri, uzun yıllardır birlikte çalışan çok tecrübeli yönetim kadroları ve geçtiğimiz yıl ödülle taçlandırdığı Çalışan Deneyimi uygulamaları sayesinde Tempo BPO, çalışanlarının kısa sürede uyum sağlayarak, önemli başarılara imza atmasını sağladı.

“2023 bizim için kritik bir yıl olacak”

Tempo BPO, bünyesinde yer alan akademiyle çalışanlarına eğitimler vererek, kendilerini geliştirmelerine destek olurken, çalışanlarının yeni dünya mesleklerine hazırlamalarına da imkân sunuyor. 2023 yılında da çalışan gelişimi ve dönüşümü açısından önemli adımlar atacaklarını belirten Tempo BPO CEO’su Taylan Akalın, “Ekim ayında Vodafone Inbound operasyonlarında en iyi müşteri deneyimi yaşatan ve en iyi satış performansı sergileyen çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bu başarıyı sergileyenlerin yüzde 54’ünün henüz işte altı ayını dahi doldurmayan çalışanlarımızın olması ayrıca gurur verici. Bu durum, işe uyum ve eğitim desteklerimizin de amacına ulaştığının bir göstergesi. 2023 yılı da çalışan gelişimi ve dönüşümü açısından bizim için kritik bir yıl olacak. Teknoloji operasyonları departmanımızda yazılım geliştirme ve kullanıcı kabul testleri gibi farklı hizmetleri de bünyemizde büyütebilmek için eğitimlerimizi hızlandırdık. Çalışanlarımızın tümünün dijital okur yazarlığını ilerletmek ve onlara farklı bakış açıları kazandırarak çözüm hızımızı arttırmak 2023 yılı için bir diğer önemli başlığımız olacak” dedi.