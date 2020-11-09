Temsa, 2021'i 'atılım yılı' ilan etti

09 Kasım 2020

Aysel YÜCEL

PPF IndustryCo ile ortaklığın ardından ABD ile Avrupa’da varlığını güçlendirmeyi planlayan şirket, Çekya, Slovakya ve Finlandiya gibi pazarlara da adım atacak. Temsa CEO’su olarak ilk açıklamasını DÜNYA'ya yapan Tolga Kaan Doğancıoğlu, 2021’in Temsa’da atılım yılı olacağını söyledi. Sabancı'nın geri aldığı Temsa, yeni dönemde yatırım ve ihracata hız verecek. Temsa'nın direksiyonuna geçen sektörün deneyimli ismi Tolga Kaan Doğancıoğlu, ilk röportajını DÜNYA'ya verdi: 2021 bizim için atılım yılı olacak. Raylı sistemlere yatırım da gündemimizde...

Sabancı Holding’in PPF IndustryCo ortaklığında yeniden bünyesine kattığı Temsa, yeni yatırımlara imza atarak ihracatta atağa geçecek. ABD ile Avrupa’da varlığını güçlendirecek olan şirket, yeni ortağıyla Çekya, Slovakya ve Finlandiya gibi yeni pazarlara adım atacak. Yeni yatırımlarla istihdam artışının da gündemde olduğunu açıklayan Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, 2021’in Temsa’da atılım yılı olacağını söyledi.

Bilindiği üzere, Sabancı Holding Temsa’yı geçen yıl İsviçre merkezli fon şirketi True Value Capital Partners'e satmıştı. Satışın ardından finansal sıkıntı yaşayarak iflasın eşine gelen Temsa, hükümetin ve kamuoyunun da baskısıyla Sabancı Holding tarafından yabancı bir ortakla geri alındı. Temsa Ulaşım Araçları’nın Sabancı Holding ve PPF IndustryCo tarafından satın alınması konusunda tüm resmi süreçler geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Temsa’nın yönetimi, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili otoritelerden alınan nihai onayların ardından Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığına geçti. Küresel ölçekte yaklaşık 50 milyar Euro'luk varlığı yöneten PPF Group, elektrikli lokomotif, metro vagonu, troleybüs ve alçak taban tramvay gibi raylı sistem üretimi konusunda dünyanın lider firmaları arasında yer alan Skoda Transportation’ın ana ortağı konumunda. Ortaklar geçen hafta basına yaptıkları yazılı açıklamada Temsa’nın yeni CEO’sunun Aselsan, Enka, Ford Otosan gibi şirketlerde uzun yıllara dayanan deneyimi bulunan ve son olarak Sabancı Topluluğu iştiraklerinden Kordsa’da görev yapan Tolga Kaan Doğancıoğlu’nun getirildiğini duyurmuştu. Yeni görevinin ardından ilk kez DÜNYA’ya konuşan Doğancıoğlu, Temsa’nın ortaklık sonrası öncelikli hedeflerini ve yatırım planlarını anlattı.

“En önemli gündemimiz elektrikli araçlar”

Yeni dönemde Temsa, ihracatta mevcut pazarlardaki varlığını güçlendirirken yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyor. Adana’da üretilen ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 15 bine yakın otobüsü 66 ülkeye ihraç etme başarısı elde ettiklerinin altını çizen Doğancıoğlu, ABD ve Almanya gibi zorlu pazarlarda Temsa markalı araç sayısının binleri geçtiğini anlattı. Fransa pazarında ise 5 bini aşkın Temsa otobüs bulunuyor. ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere Temsa’nın öncelikli pazarları arasında yer almaya devam ediyor. Doğancıoğlu, “Yeni ortağımız ile birlikte Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Finlandiya gibi yeni pazarlarda da daha aktif rol alacağız. İhracat pazarlarına yönelik hedeflerimizi büyütmeye ve ülkemize bu anlamda katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni yatırımlarla istihdamı arttıracak

Halihazırda Temsa çatısı altında toplam bin 400 çalışan bulunuyor. Doğancıoğlu, önümüzdeki süreçte Skoda Transportation’ın da ana ortağı olan PPF IndustryCo’nun bilgi, birikim ve deneyiminin verdiği güçle birlikte yeni yatırım ve yeni istihdam artışının gündeme gelebileceğine işaret etti. “Temsa elektrikli otobüsler konusunda öncü olmuş bir marka” vurgusu yapan Doğancıoğlu, bundan sonra da en önemli gündemlerinin elektrikli araçlar olduğunu söyledi. Doğancıoğlu, “2021 Temsa açısından yeni bir atılım dönemi olacak. Ürün gamımızı genişleteceğiz, mevcut tesislerimizde üretim miktarlarını yükselteceğiz ve 2021 yılında yeni yatırımlara hazırlık yapacağız” dedi.

Otobüslerde salgına karşı çözümler geliştiriyor

Koronavirüs salgınının gündeme gelmesiyle birlikte en önemli konunun toplu taşımanın sağlıklı bir yapı içinde sunulması olduğunu belirten Doğancıoğlu, bu nedenle tüm üreticiler gibi Temsa’nın da farklı özellikleri araçlarında hazır hale getirdiklerini anlattı. Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Artık bir aracın güvenlik donanımları kadar araç içindeki hava temizliği ve belirli aralıklarla dezenfeksiyon sağlanması çok önemli oldu. ‘Pandemi kontrol altında, aşı bulundu’ denilse de şunu biliyoruz ki, bundan sonra oluşabilecek her türlü salgın sürecine yönelik teknolojik hazırlığımızı yapmalıyız. 154 mühendis Temsa Ar-Ge Merkezi’nde bu ihtiyaçlara çözüm üretecek en iyi teknolojik gelişimi sağlamak için büyük çaba harcıyoruz” dedi. Koronavirüsle mücadelede ülkeye ve sağlık sistemine önemli katkılar sağladıklarını hatırlatan Doğancıoğlu, “Fabrikamızda geliştirdiğimiz entübasyon kabinleri ve güvenli bir ortamda test yapabilmeleri için test kabinleri geliştirdik, ürettik ve hastanelere dağıttık. Bundan sonraki süreçte de yine sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Canlanma 2021'in 2. çeyreğinde bekleniyor

Doğancıoğlu, 2021 beklentilerine değinerek, "Yurt içi ve yurt dışı satışlarında 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren gözle görülür bir şekilde canlanma bekliyoruz. Temsa olarak buna yönelik çalışma yapıyoruz” dedi.

Skoda ile farklı alanlara giriş yapacak

Sabancı’nın Temsa’daki ortağı PPF Group, elektrikli lokomotif, metro vagonu, troleybüs ve alçak taban tramvay gibi raylı sistem üretimi konusunda dünyanın lider firmaları arasında yer alan Skoda Transportation’ın ana ortağı konumunda. Skoda Transportation’ın raylı sistem çözümleri, bugün Konya ve Eskişehir’de şehiriçi ulaşıma katkı sağlıyor. Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, yeni ortakları ile birlikte raylı sistemlere yönelik çalışmaları da hızlandıracaklarını ve bu alana yatırım yapabileceklerini açıkladı. Doğancıoğlu, “Skoda

Transportation ve Temsa şehir içi ulaşımın farklı alanlarında sahip olduğu yüksek bilgi birikim ve teknoloji Temsa’nın gelecek yolculuğunda farklı ufuklar açabilir” dedi. PPF Group Yatırım Direktörü ve Skoda Transportation Denetim Kurulu Başkanı Ladislav Chvatal de ortaklık sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye pazarının özellikle Skoda Transportation için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, Temsa’ya gerçekleştirdikleri yatırım ile Türkiye pazarındaki varlıklarını güçlendireceklerini açıklamıştı.

6 öncelikli hedef