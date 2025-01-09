TEMSA Avrupa teslimatlarına devam ediyor: Romanya'nın tercihi 'Prestij' ve 'electriCITY'

2024 yılında TEMSA, Romanya’daki Caransebes, Slanic, Ineu Belediyeleri'ne 8 elektrikli MD9 electriCITY model otobüs teslimatı gerçekleştirdi. Romanya’da dikkat çeken diğer bir talep artışı da Prestij model midibüslerde yaşandı. Son 2 yılda Romanya’ya 120’den fazla Prestij satıldı. 2023 ve 2024 yıllarında adet bazındaki toplam ihracat, önceki 2 yıla göre yüzde 79 oranında arttı.

Çevreci midibüs modellerine talep artıyor

Türk ticari araç üreticilerinin önemli ihracat pazarlarından biri olan Romanya’da en dikkat çekici büyümelerden biri de midibüs segmentinde gerçekleşti. TEMSA’nın çevreci midibüs modellerinden Prestij SX, Romanya’da son 2 yılda 120’den fazla satış rakamına ulaştı.

"Son on yılın ihracatının yarısı 2023 ve 2024'te yapıldı"

Romanya'ya yapılan teslimatı değerlendiren Şirket CEO’su Evren Güzel, “Son 10 yılda Romanya’ya gerçekleştirilen toplam ihracatın yaklaşık yarısını son 2 yılda teslim ettik. Bu, şirketimizin küresel büyüme stratejisinin çok önemli bir yansıması. Aynı zamanda Romanya pazarının sunduğu fırsatları doğru analiz ederek attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu da gösteriyor. Şirket olarak sadece araç ihraç eden bir kurum değil, aynı zamanda müşterilerimize uzun vadeli değer sağlayan ve sürdürülebilir iş ortaklıkları kurmayı hedefleyen bir vizyonla ilerliyoruz. Doğu Avrupa bölgesi de küresel büyüme stratejimiz çerçevesinde önemli bir rol oynuyor. Bizim Romanya’daki başarımız ve kardeş şirketimiz Skoda Transportation’ın Doğu Avrupa pazarındaki tecrübesi sayesinde, 2025 yılı itibarıyla bölgede çok daha etkin bir TEMSA göreceğiz. Bu kapsamda müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik satış sonrası hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, inovatif ürünlerimizle pazar payımızı artırmaya odaklanacağız” dedi.