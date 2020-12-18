Temsa, Belçika'ya ilk elektrikli araç teslimatlarını gerçekleştirdi

Temsa daha önce İsveç'e yapılan elektrikli araç teslimatlarının ardından bu kez Belçika'ya LD 12 SB PLUS modellerinin teslimatı yapıldığını açıkladı.

Temsa CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, İsveç ve Belçika'ya yapılan ihracatların ardından bölgede marka bilinirliklerinin artmasının öngörüldüğünü kaydetti. Belçika'da Wallonie bölgesinde faaliyet gösteren OTW'ye 4 adet araç satışı yapıldı.

PPF Group çatısı altında faaliyet gösteren TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş. Belçika'ya Nisan ayı itibarıyla 22 adetlik ikinci teslimatın gerçekleştirileceğini ve 2021 sonunda hedeflenen teslimat sayısının 40 olduğunu da vurguladı.