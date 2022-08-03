TEMSA, Fuso Canter’ı yeniledi

TEMSA, Türk ticari araç pazarında önemli başarılara imza atan Fuso Canter’ın yeni modellerini tanıttı. Farklı ön tasarımı, yüksek taşıma kapasitesi ve artan sürüş konforuyla dikkat çeken Fuso Canter, kamu, inşaat, lojistik, gıda gibi farklı sektörlerde, araç sahiplerine büyük maliyet avantajı yaratmaya hazırlanıyor.

Pandemi dönemini de kapsayan 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık yüzde 40’lık bir daralma yaşayan fakat normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden yükselişe geçen hafif kamyon pazarının önde gelen oyuncularından biri olan Fuso Canter’in kamyon ve kamyonet segmentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunuyor.

Teknolojik izler taşıyan yeni yüzü ile Fuso Canter, LED teknolojisi kullanılan gündüz farları ve sis farları ile dikkat çekerken, kısa hava emiş menfezi ve yeni sinyal tasarımı ile estetik görünüyor. Fuso Canter, opsiyonel olarak sunulan dokunmatik ekran, geri görüş kamerası ve Apple Carplay donanımları ile kabin içerisine binek araç teknolojilerini taşıyor.

“Büyüme hikayemizde yeni bir sayfa açıyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, büyüme hamlelerini Fuso Canter ile pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

TEMSA olarak son 2 yıldır önemli bir dönüşüm sürecinin içinde olduklarını belirten Doğancıoğlu, “Bu süreçte, ortaklarımız Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın gücüyle bir yandan küresel büyüme stratejimizi güçlendirirken bir yandan da otobüslerimiz, midibüslerimiz ve Fuso Canter’imiz ile ülkemizin ekonomik büyümesine de eşlik ediyoruz. 2021 yılında ortaya koyduğumuz yüzde 122’lik büyüme performansı, TEMSA’nın bu dönemki yol haritasının aslında ne kadar doğru olduğunu; TEMSA araçlarının yurt içinde ve yurt dışında müşteriler tarafından ne kadar sahiplenildiğini hepimize gösteriyor. Yenilenen Fuso Canter ile birlikte, bu büyüme hikayemizde yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ticari araç pazarında, geçmiş dönemlerdeki başarımızı, yenilenen Fuso Canter modellerimizle bir kez daha göstereceğimize inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Pazar yüzde 20’ye yakın büyüyecek

Geçen yıl toplam 3 bin 765 adet olarak gerçekleşen 3,5 ton - 10 ton hafif kamyon pazarının bu yılın sonunda 4 bin 400 adet civarında gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Doğancıoğlu, bunun da pazarın yüzde 20’ye yaklaşan bir büyüme performansı sergileyeceği anlamına geldiğini vurguladı. Fuso Canter olarak baktıklarında 2020’de yüzde 9,6 olan pazar paylarının bugün yüzde 16’nın üzerine çıktığını belirten Doğancıoğlu, “Diğer bir deyişle, pazar payımızı son 2 yılda yüzde 66 oranında artırdık. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Yenilenen modellerimizle, ilk etapta hedefimiz pazar payımızı yüzde 20-25 bandına yükseltmek ve ardından da 2018 yılındaki yüzde 30’lara dayanan paya yeniden ulaşmak.” dedi.

“Atık sahip olma maliyeti daha önemli”

TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ise şunları kaydeti: “3,5 tondan 8,5 tona kadar uzanan yelpazede 8 farklı modeli bulunan Fuso Canter, özellikle yüksek taşıma kapasitesi ve düşük araç ağırlığı ile rakiplerine göre araç sahiplerine ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Günümüzün ekonomik konjonktüründe, sahip olma maliyeti ilk yatırım maliyetinden çok daha önemli bir konuma gelmiş durumda. Biz de Fuso Canter araçlarımızda bu maliyet unsuruna çok önem veriyoruz. Taşıma kapasitesi üzerinde durmamızın temel sebeplerinden biri şu: Yüzde 5’lik bir taşıma kapasitesi farkı, ortalama 20 seferde, fazladan bir araç anlamına geliyor. Bu hem zaman hem de maliyet tarafında araç sahipleri için çok önemli bir tasarruf imkânı yaratıyor. Bunların yanında, araçların optimum dönüş yarıçapının getirdiği yüksek manevra kabiliyeti ve sürücü kabini ergonomisi de özellikle araç kullanıcıları için çok önemli birer avantaj. Tüm bu özellikleriyle, Fuso Canter araçlarımızın pazara çok yeni bir hava getireceğine inanıyoruz.”