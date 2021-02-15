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Temsa, İngiliz şirketle teknoloji alanında işbirliğine gidiyor

Temsa, İngiliz Alliance Transport Technologiesile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığı Temsa, İngiliz Alliance Transport Technologiesile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan anlaşmaya göre, İngiliz imalatçı ve emisyon kontrol kuruluşu Alliance Transport Technologies, otomotiv sektörü için emisyon kontrol komponentleri üretiyor.

Açıklamada anlaşmanın TEMSA'nın büyüme planlarına profesyonel destek sağlanmasını amaçladığının altı çizildi.