TEMSA İş Makinaları, ilk 11 ayda satışını yüzde 50 artırdı

HASAN KUŞ / İSTANBUL

Japonya menşeli Komatsu'nun Türkiye'de 37 yıldır temsilciliğini yürüten Temsa İş Makinaları'nın bu uzun soluklu ortaklığı, sektörünün de en uzun işbirliği sayılıyor. TEMSA İş Makinaları, Japon markanın Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan’daki distribütörlük faaliyetlerini de yürütüyor. 2020’nin üçüncü çeyreğinde başlayan toparlanma sürecinin son çeyrekte de devam ettiğini belirten İş Makinaları Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Burçak Birand, “Yılın ikinci yarısındaki toparlanma her ne kadar 2020’nin adet olarak 2019’dan daha iyi bir tablo ortaya koymasını sağlasa da geride bıraktığımız yıllardaki satış adetlerinden maalesef çok uzaktayız.” dedi.

2020 yılında ürün yelpazesini de genişleterek müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ve rekabette ön planda yer alan yeni ürünleri piyasaya sunduklarını kaydeden Burçak Birand, bu yıl 20 ton segmentindeki yeni PC210 ve 50 ton segmentindeki yeni PC500 paletli ekskavatörleri satışa sunduklarını dile getirdi.

Aynı zamanda uzun zamandır ürün gamında yer almayan ancak bu yıl yeniden satışına başladıkları 30 ve 35 ton segmentlerindeki PC300 ve PC350 paletli ekskavatör modelleri ile büyümeye devam edeceklerini söyleyen Birand, “Komatsu olarak uzun yıllardır dozer segmentinde pazarda önemli satış adetlerine imza atıyoruz. Pazar lideri olduğumuz bu segmentte 2020 yılının ilk 11 ayında da önemli bir başarıya imza atarak 2020 yılı genelinde dozer segmentinde pazarı domine ettiğimizi söyleyebiliriz.” diye konuştu.

“Kompetan ile iş makinesi ile satış sonrası hizmetleri birleştiriyor”

Satışın yanı sıra bir hizmet firması olarak da faaliyet gösterdiklerini ifade eden Burçak Birand, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümü bulmak için daima onların yanında olmayı hedeflediklerini söyledi. Bu bakış açısı ile sektöre birçok yenilik kazandırdıklarını aktaran Birand, “Tüm bu yenilikler bizim hizmet odaklı bakış açımızın ve müşterilerimize kulak vererek onların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya koyduğumuz çalışmaların birer göstergesi. Bu bakış acısı ile sektöre 2020 yılı içinde kazandırdığımız önemli bir hizmetimiz Kompetan. Komatsu markası için sunduğumuz Kompetan, iş makinesiyle satış sonrası hizmetleri birleştiren her şey dahil yeni hizmet modelimiz. Aynı zamanda sektörde bir ilk olma niteliğini de taşıyor.” ifadesini kullandı.

Birand, bu hizmet ile iş makinesi sahibi bireysel veya kurumsal firmaların bakımlar da dahil ekstra ücret ödemeden, satın aldıkları makine ile birçok ayrıcalıklı hizmetten ücretsiz yararlanabildiğini söyledi. 6 bin saate kadar bakım ücreti ödemeyen iş makinesi sahiplerinin bu sayede işletme maliyetlerinde önemli bir kazanç elde ettiklerini anlatan Burçak Birand, şöyle devam etti: “Ayrıca 3 yıl ya da 6 bin saat uzatılmış komponent garantisi, VIP destek hattı ve operatör eğitimi gibi avantajlara da ek bir ücret ödemeden sahip olunuyor. Yine Kompetan hizmeti dahilinde müşteriler, sahip oldukları iş makinelerinin periyodik KOMTRAX uydu takip raporları ve yağ analizleri ile makineleri hakkında sürekli bilgi sahibi olabiliyor ve olası arızaları önceden tespit ederek iş kayıpla- rının önüne geçebiliyor.”

Müşteri Destek Merkezi ile makineler takip ediliyor

Burçak Birand, ayrıca 2020 yılında hayata geçirdikleri diğer bir hizmetin ise kilit müşterilerinin merkezden yönetimini sağlamak amacıyla oluşturulan Müşteri Destek Merkezi olduğunu söyledi. Müşteri Destek Merkezi ile müşterilerin makinelerinin merkezden düzenli olarak takip edildiğini ifade eden Birand, müşterilerine düzenli olarak makinelerinin durumu hakkında bilgi aktarıldığını ve raporlar sunulduğunu dile getirdi.

Bir diğer önemli projenin ise Komatsu Mobil Servis Hizmeti olduğunu dile getiren Birand, “Periyodik bakım ve hasar durumlarında yerinde müdahale eden mobil servis ekiplerimiz ile Komatsu iş makinelerinin yetkili servisimize kadar gelmesine gerek kalmadan ve Temsa İş Makinaları güvencesiyle makinelerimizin güvenle çalışmasını sağlıyoruz. Türkiye’de çalışan Komatsu iş makinelerini saha ziyaretleri ile çalışma ortamlarında kontrol eden mobil servislerimiz bu sayede oluşabilecek aksaklıklara da önceden müdahale edilmesini sağlayarak olası iş kayıplarının önüne geçiyor. Olumlu geri dönüşler aldığımız bu hizmeti endüstriyel ürünler tarafında da devreye almayı planlıyoruz.” dedi.

“İkinci el iş makinesine kurumsal kimlik kazandırdık”

Şirketin ikinci el ve kiralama hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Temsa İş Makinaları İkinci El ve Kiralama Grup Müdürü Caner İstanbul, Platinum Used markası ile müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek için garantili ve sertifikalı ikinci el iş makinesi satış ve kiralama hizmetleri sunduklarını belirtti.

Platinum Used markasının 2020 yılında hizmete açıldığını anlatan İstanbul, “Bu hizmet ile ikinci el iş makinesine kurumsal kimlik kazandırdık. Sancaktepe’de faaliyete geçen Platinum Used mağazasının açılışı ile iş makinesi sektöründe ilk denebilecek adımları attık. Platinum Used sertifikalı ikinci el iş makineleri, uzman ekiplerimiz tarafından detaylı ekspertiz yapılıp, tüm kontrolleri başarı ile geçen makinelerdir. Ekspertizleri yapılmış, tüm bakım kayıtları bulunan ve dolayısıyla sertifikalı ve garantili ikinci el makine satışı yapan Platinum Used’a olan ilginin 2021’de de artarak devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.