Temsa işçilerinin yarısı işbaşı yaptı

26 Şubat 2020

Eray ŞEN

Sabancı Holding’in, geçen yıl mayıs ayında Ünver ailesine ait İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattığı Adana’daki otobüs fabrikası Temsa’yı, Çek markası Skoda ile yarı yarıya ortak olarak geri almasının ardından, 9 haftadır üretime ara verilen tesiste bin 400 çalışandan 770’i işbaşı yaptı.

Öz Çelik-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, 6 Aralık 2019’da duran üretimin, Sabancı ailesi ile Skoda arasındaki anlaşmanın ardından yeniden başladığını söyledi. Yaklaşık 9 hafta boyunca işçilerin izinde olduğunu ifade eden Aydın “Çalışanlar herhangi bir mağduriyet yaşamadı. Ücretleri gününde, zamanında ödendi. Bu sürede görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesi de imzalandı, farkları da işçilere ödendi” dedi. Kısmi olarak üretime başlandığını kaydeden Aydın “Çalışanların tamamı fabrikada değil. Çünkü üretim sayısına orantılı olarak elemanları çağırıyorlar. Şu anda üretim hatlarından her gün bir otobüs çıkıyor. Normalde kapasitesi dört, beş, altı otobüse kadar çıkabiliyor. Önümüzdeki günlerde seri üretime tekrar hızlı bir şekilde başlanacak” diye konuştu.