TEMSA, Litvanya’da elektrikli araç ihalesi kazandı

TEMSA, Avrupa pazarındaki gücünü kazandığı yeni ihalelerle pekiştirmeye devam ediyor. Şehirlere modern çözümler sunan şirket son olarak, Litvanya’nın Druskininkai şehrinde düzenlenen elektrikli otobüs ihalesini kazandı.

TEMSA mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin Adana’daki tesislerinde üretilen 9 adet 9 metre MD9 electriCity araç için Druskininkai Belediyesi ile sözlü anlaşma sağlayan şirket, araçları ilerleyen günlerde toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere kente teslim edecek.

Karbon salınımını sıfırlamak üzere çevreci faaliyetlerine hız veren belediyenin hedefi, kısa sürede filosundaki elektrikli otobüs sayısını artırmak.

25 araçlık elektrikli projesi gündemde

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA’nın elektrikli araçlar konusunda Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olmaya başladığına dikkat çekti.

Litvanya’nın bu anlamda kendileri için önemli bir ülke konumunda olduğunu belirten Koralp, “Bu zamana kadar 165’in üzerinde araç teslimi gerçekleştirdik. Şimdi de elektrikli araçlarımızla ‘akıllı şehirler’ vizyonuna örnek teşkil edecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Druskininkai, yeniliğe açık, çevreci faaliyetleriyle emsal şehirlerden biri. Önümüzdeki dönem için 25 adetlik elektrikli araç projesi için daha görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni anlaşmalarımızla araç sayımızı artırarak bölgedeki konumumuzu pekiştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.