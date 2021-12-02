Temsa otobüsleri Silikon Vadisi yolunda

Eray ŞEN

Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF Grup çatısı altında faaliyet gösteren Temsa, elektrikli araçlarıyla sektörün yeşil dönüşümüne öncülük ediyor. Temsa, seri üretime hazır hale getirdiği MD9 electriCITY, Avenue Electron ve Avenue EV model elektrikli araçlarla, müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki sayılı üreticiler arasında yer alıyor. İhracat pazarlarına ABD’yi eklemeye hazırlanan şirketin bu pazardaki ilk durağı da Silikon Vadisi olacak.

Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, iklim krizi ile mücadele kapsamında, yurt içi ve yurt dışında elektrikli araçlara olan talebin giderek arttığını, AB’nin 2050 yılına kadar net sıfır hedefine Temsa olarak tam destek verdiklerini söyledi. Doğancıoğlu, “Temsa olarak, iklim krizini derinleştirebilecek etkilerimizi azaltmaya, düşük karbonlu büyüme için enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kullanımına, karbon salımını doğrudan azaltmaya ve sürdürülebilir geleceği destekleyecek teknolojiler geliştirmeye odaklanıyoruz. Hedefimiz, bir yandan işimizi büyütürken diğer yandan en önemli küresel sorunlardan biri olan iklim krizi ile mücadeleye destek vermek” dedi.

Bu konuda erken bir ‘seferberlik’ başlattıklarını söyleyen Doğancıoğlu, “Geliştirdiğimiz elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri ile ürünlerimizin karbon ayak izini azaltarak çevresel etkilerini en aza indiriyoruz. Şehir içi ve şehirlerarası segmentlerde farklı tip elektrikli araçlar geliştirdik” diye konuştu.

Otonom araçlar için çalışıyor

İhraç ettikleri elektrikli araçlarda pil ve batarya paketlerini geliştirip ürettiklerini, yakın zamanda batarya paketleri ve kaportası dahil olmak üzere araçlarının Silikon Vadisi başta

olmak üzere ABD’nin farklı bölgelerinde de yollarda olacağını, ayrıca otonom otobüsle ilgili çalışmaları olduğunu aktaran Doğancıoğlu, kısa ve orta vadede şirketi taşımak istediği noktayı şöyle anlattı: “Elektrikli araç teknolojilerinde dünyanın sayılı şirketlerinden biri ve hatta bazı coğrafyalarda pazarın tek oyuncusu olarak sektörde oyun kurucu konumdayız. Kardeş şirketimiz Skoda Transportation ile birlikte küresel varlığımızı da artırıyoruz. Yakın zamanda tüm teknolojisiyle kendi ürettiğimiz elektrikli araçlarımız ABD pazarına giriş yapacak. Öte yandan, otonom otobüsle ilgili çalışmalarımızı son hızla sürdürüyoruz. Önce kontrollü alanlarda, yollarda veya üniversite kampüslerinde deneyeceğiz. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde Temsa elektrikli araçlarla beraber otonom araçlar da geliştirmiş olacak. Bugüne kadar daha çok şehirlerarası ulaşıma odaklanırken artık şehir içi elektrifikasyon çözümlerinde de çok aktif olacağız. Skoda troleybüs, tramvay, tren gibi alanlarda çok tecrübeli ve güçlü. Bu alanlarda da etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Tramvay ve tren gibi faaliyetleri yakından takip ediyoruz.”

Cironun %4’ü Ar-Ge’ye Teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak yollarına devam ettiklerini belirten Doğancıoğlu, son dönemde yaptıkları ve yapmayı planladıkları tüm yatırımların temelinde teknoloji olduğunu söyledi. Doğancıoğlu, “Gelişen teknolojiye öncülük eden, akıllı ürünlerini akıllı fabrikada üreten bir şirket olarak elektrikli araçlar, akıllı araçlar ve otonom araçlara ciddi yatırım yapıyoruz. Her yıl ciromuzun yüzde 4’ünü Temsa Ar-Ge merkezimize aktarıyoruz” diye konuştu.

Elektrikli otobüsler İsveç, Romanya ve Çek pazarlarında

TEMSA elektrikli şehir içi otobüsü MD9 electr CITY’nin ilk ihracatını İsveç’e yaptı. Toplam bin araçlık filosu bulunan yerel operatörlerinden olan Connect Bus’a satışı gerçekleştirilen araçlar, 2030’da karbon ayak izini tamamen sıfırlamayı amaçlayan Öckero adası ve çevresinde kullanılacak. Temsa, elektrikli otobüs ihracatında İsveç’in ardından Romanya ve Çek Cumhuriyeti’nde adım attı.

Romanya’nın Buzau kentinin açtığı elektrikli otobüs ihalesine Avenue Electron model elektrikli araçlarıyla katılan şirket, küresel rakiplerini geride bırakarak ipi göğüsledi . Temsa kardeş şirket Skoda ile birlikte gerçekleştireceğ ilk elektrikli otobüs teslimatını Çek Cumhuriyeti’nde Prag Ulaşım Şirketi’yle gerçekleştirdi. 14 otobüsten oluşan filo 2021 yılının sonunda teslim edilecek.