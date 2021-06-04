Temsa, Romanya’da bir elektrikli araç ihalesi daha kazandı

Temsa, Avrupa pazarındaki konumunu kazandığı yeni ihalelerle pekiştirmeye devam ediyor. Geçen aylarda Romanya'nın Buzau kentinde kazandığı elektrikli otobüs ihalesiyle 4 adet Avenue Electron model elektrikli otobüsü kente teslim etmeye hazırlanan Temsa, bu kez de Romanya'nın Arad kentinin açtığı elektrikli otobüs ihalesini de kazandı.

Sonuçlanan ihale kapsamında, 5 adet 9 metre MD9 electriCity ve 5 adet 12 metre Avenue Electron olmak üzere toplamda 10 adetlik elektrikli araç için sözleşme imzalayan Temsa, son 6 ay içinde kazanılan ihalelerle birlikte, tüm teknolojisiyle Adana'da geliştirip ürettiği toplam 14 elektrikli aracı 2022 yılı içinde kente teslim edecek.

"Araçlarımızı yeni pazarlara sunmaya devam edeceğiz"

İhaleye ilişkin açıklama yapan Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Sabancı Holding ve Skoda ortaklığından aldığımız güçle, elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığımızı dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya devam ediyoruz. Romanya'da daha önce açıkladığımız satışlarımızın yanında, Arad şehrine yönelik yeni anlaşmamızın en önemli yanlarından biri de bu anlaşmanın iki farklı modelimizi kapsaması. Bu, Temsa'nın elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığının en önemli göstergelerinden biri. Bu araçlarımızda, Adana tesisimizde ürettiğimiz yerli bataryalarımızın bulunacak olması da Türk sanayisinin ve Temsa teknolojisinin geldiği nokta açısından hepimize büyük gurur veriyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa başta olmak üzere, farklı ülkelerde varlığımızı güçlendirmeye; Temsa markalı araçlarımızı yeni pazarlara sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.