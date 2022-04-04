TEMSA ve SUNUM, elektrikli araçlar için ‘ortak akıl’ üretecek

Türkiye’de son yıllarda sayıları hızla artan kamu-özel sektör-üniversite işbirliklerine bir yenisi daha eklendi. Faaliyetlerini Türkiye Ulusal Araştırma Altyapılarından biri olarak sürdürmekte olan Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile TEMSA işbirliğiyle kurulacak ‘Yeni Enerji Teknolojileri Birimi’ne ilişkin imzalar Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen törenle atıldı.

İmza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, SUNUM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpagut Kara ve SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar’ın yanı sıra iki kurumun yönetici ve araştırmacıları da katıldı.

Kurulan Yeni Enerji Teknolojileri Birimi, dünyada ve Türkiye’de her geçen gün yaygınlaşan elektrikli araçlardaki batarya teknolojilerinin geliştirilmesi için yeni teknoloji ve uygulamalar üzerine çalışacak.



Yapılacak iş birliği kapsamında, ilk etapta batarya paketlerinin ömrünün iyileştirilmesi, Türkiye’de yerli ve milli süperkapasitör teknolojilerinin geliştirilmesi ve TEMSA tarafından ticarileştirilmesi hedeflenirken, bu teknolojilerin ilerleyen süreçte Türkiye’deki diğer elektrikli araç üreticilerinin de hizmetine sunulması planlanıyor. Tüm bu proje ve uygulamalar, elektrifikasyon süreçlerinde yaratacağı iyileştirmelerle Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına da önemli katkı sunması bekleniyor.

“Ortak akıl ekosistemi yaratmalıyız”

Yeni dünya düzeninde üniversite, sanayi ve araştırma merkezlerinin çok daha iç içe geçtiğine dikkat çeken TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Bugün sanayinin her alanında teknolojiyle fark yaratabilmenin yolu, farklı paydaşların katkılarıyla birlikte çözüm bulma yeteneklerimizi geliştirmekten geçiyor. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin destekleriyle, ‘ortak akıl’ peşinde, birbirini sürekli olarak besleyen ekosistemler geliştirmek, her geçen gün daha çetin hale gelen küresel rekabet koşullarında sadece yönettiğimiz markalarımızı değil aynı zamanda ülkemizi de çok daha ileri seviyelere götürecektir. Bu birimimiz de bahsettiğimiz bu ‘ortak akıl ekosistemi’nin en önemli sonuçlarından bir tanesi.” ifadelerini kullandı.

“Katma değerli üretimin simgesi olacak”

Ar-Ge ve inovasyonun, TEMSA’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Doğancıoğlu, cironun her yıl yüzde 4’ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırdıklarını bildirdi. Ar-Ge merkezinde istihdam ettikleri 200’den fazla çalışanla inovasyonu tüm faaliyetlerinin temeline koyduklarını kaydeden Doğancıoğlu, devamında şunları söyledi: “TEMSA, bugün elektrikli araçların en önemli parçası olarak kabul edilen batarya paketleme teknolojilerini Adana’daki tesisinde üretme kabiliyetine erişmiş bir şirket. Bugün dünyanın dört bir yanında, batarya paketleri başta olmak üzere tüm teknolojisi yerli imkanlarla geliştirilmiş elektrikli araçlarımızı yollarda görmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm bunları yaparken bizim buradaki amacımız sadece TEMSA’ya, ortaklarımıza, hissedarlarımıza değer yaratmak değil, daha çevreci, daha sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almak; tüm kazanımlarımızla ülkemize ve Türk sanayisine katma değer yaratmak. İnanıyorum ki bugün imzasını attığımız bu birim, yeni nesil otomotiv teknolojilerinde katma değerli üretimin simge merkezlerinden biri olacaktır.”

SUNUM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpagut Kara ise, “SUNUM'da araştırmacılarımız liderliğinde yürütülmekte olan enerji alanındaki çalışmalarda altyapımız Teknoloji Hazırlık düzeyi 4'e kadar ilerleyebilmemize imkân veriyor. SUNUM – TEMSA Yeni Enerji Teknolojileri Birimi, araştırma sonuçlarının daha hızlı ve etkin bir biçimde sosyoekonomik çıktılara dönüşebilmesine olanak sağlayacak bu birimi TEMSA ile birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.