Temsa'da devir işlemleri tamamlandı

23 Ekim 2020

Sabancı Holding iştiraki Exsa ile PPF Group'un iştiraki PPF IndustryCo'nun Temsa hisselerini %50-50 ortaklıkla satın alınmasıda devir işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, Temsa Ulaşım Araçları'nın ortak kontrolünün Sabancı Holding iştiraki Exsa Export ile PPF Beer Topholdco tarafından devralınması işlemine Temmuz ayında izin vermişti.

Sabancı'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Satın almaya ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını takiben kapanış işlemleri gerçekleştirilmiş ve pay devrine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Temsa'nın sermayesinin %50'sini temsil eden payları 22 Ekim 2020 tarihi itibarıyla iştirakimiz ExSA tarafından devralınmıştır" denildi.

Sabancı Holding Temsa Ulaşım Araçları'ndaki sahip olduğu %48.71 hissenin tamamını 2019 yılında 182.7 milyon liraya True Value Capital Partners'a satmıştı. Ancak Temsa, bir süre sonra üretimi durdurmuş ve geçici konkordato ilan etmişti. Sabancı, bu yıl Şubat ayında Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ile %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere niyet mektubu imzalamıştı.

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