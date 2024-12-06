Temsa'dan büyük başarı

Temsa, 3-6 Aralık tarihlerinde Lyon’da gerçekleşen AutoCar Expo Fuarı’nda inovatif çözümlerini ve çevreci teknolojilerini katılımcılarla buluşturdu. Organizasyonda HD 13, LD SB E ve MD 9 araçlarını sergileyen firma, başarısında kendi dağıtım ve servis ağına sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Vizyonumuz: Güvenli ve sürdürülebilir mobilite

"2024’ün son dönemine girerken Fransa'daki Temsa araç sayısını 6 bine çıkarmış olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı" diyen Temsa Batı Avrupa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay, Fransa'nın dünya genelinde en fazla Temsa aracının hizmet verdiği ülke olma özelliğini taşıdığını açıkladı.

Avrupalı bir şirket tarafından üretilen ilk elektrikli şehirlerarası otobüs olma özelliğine sahip LD SB E'nin Fransa’da okul otobüsü olarak da hizmet verme yetkinliğine sahip olduğunun vurgulayan Uzunay, bu modelle şirketin pazardaki ürün gamını çeşitlendirdiklerini bildirdi ve "Çevreci araçlarımızla, ‘Güvenli ve Sürdürülebilir Mobilite’ vizyonumuz doğrultusunda hem Fransa’da hem de global ölçekte daha verimli bir ulaşım geleceği inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.