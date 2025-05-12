TEMSA’dan büyük başarı: Marine Batarya Sertifikası’nı alan ilk Türk şirketi oldu

Sabancı Holding-PPF Group ortaklığında güçlü büyümesini sürdüren TEMSA, mobilite çözümlerini farklı sektörlere sunma anlayışını genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda TEMSA, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen geniş çaplı test ve kontroller sonucunda, Türk Loydu tarafından verilen ilk lityum-iyon temelli Marine Batarya Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Böylece Türkiye’de bir ilke imza atan TEMSA, uluslararası firmalar ve tersaneler tarafından bilinirliğini genişletme ve ürünlerini sektöre güvenli şekilde sunma imkânı elde etti. Denizcilik alanında batarya kullanımı için gerekli olan sertifika, Türk Loydu merkez ofisinde 8 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle TEMSA yetkililerine teslim edildi.

“Mobilitenin her alanında elektrifikasyonun dönüştürücü gücünü taşıyoruz”

TEMSA’yı farklı segmentlerde değer yaratan bir mobilite şirketi olarak konumlandırmayı amaçladıklarını belirten TEMSA CEO’su Evren Güzel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“TEMSA olarak vizyonumuzu sadece karayoluyla sınırlandırmıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda bir yandan ana faaliyet alanlarımızda rekabet gücümüzü pekiştirirken, diğer yandan yeni fırsat alanlarıyla da büyümemizi sürdürüyoruz. Bugün şehirde, denizde, tarlada, kısacası mobilitenin her alanında elektrifikasyonun dönüştürücü gücünü taşıyoruz. Türk Loydu’ndan aldığımız bu prestijli sertifika da teknolojik yetkinliğimizin ve kalite standartlarımızın güçlü bir göstergesi. Böylece Adana’daki Ar-Ge ve üretim gücümüzle geliştirdiğimiz bataryaların, zorlu denizcilik koşullarında da güvenle kullanılabileceğini kanıtlamış olduk. Türkiye’de bir ilke imza atarak elde ettiğimiz bu başarı, aynı zamanda hem TEMSA’nın hem de ülkemizin mobilite alanındaki küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunacaktır.”

Türk Loydu tarafından verilen bu ilk lityum-iyon temelli “Marine Batarya Sertifikası”, yalnızca kurumsal bir ilki temsil etmekle kalmıyor; aynı zamanda denizcilik sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojilerin teşviki açısından da öncü bir adıma işaret ediyor.

Mavi sulara sürdürülebilir dokunuş

Geliştirdiği batarya teknolojileriyle stratejik iş birlikleri hayata geçiren TEMSA, denizcilik gibi zorlu sektörlerde kullanılabilecek batarya çözümleriyle müşterilerine daha geniş ürün ve hizmet çeşitliliği sunmayı hedefliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2022 yılında hayata geçirdiği deniz taksilerin elektrifikasyonu projesiyle sektörde sürdürülebilirliğe katkı sağlayan TEMSA, bu yıl ise Türkiye’nin önde gelen yat üreticilerinden YUKA YAT’ın OPENBOW Classic elektrikli teknesine 102 kWh kapasitedeki batarya paketi ile elektrik dönüşümü desteği sağladı.