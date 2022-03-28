TEMSA’dan Fransız UTP’ye elektrikli otobüs teslimatı

Sabancı Holding ve PPF Group (Skoda Transportation) ortaklığıyla faaliyet gösteren TEMSA, Fransa pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Bugüne kadar Fransa'ya 5 binin üzerinde araç teslimatı gerçekleştiren; geçen yıllarda da bölgede kendi dağıtım ve servis ağı organizasyonunu oluşturan şirket, kendi bünyesinde geliştirdiği elektrikli araçlarını pazara sundu.

Dünyanın birçok şehrinde demo sürüşleri yapılan MD9 electriCITY model elektrikli araçlar Fransa’da da tanıtıldı. Bölgeden gelen talep üzerine demo sürüşlerine başlanan 3 adet MD9 electriCITY, Fransa'nın en büyük operatör şirketlerinden olan UTP'ye teslim edildi. Çevreci ulaşıma önemli katkılar sunması hedeflenen araçlar, Güney Fransa bölgesinde hizmet verecek. Sıfır emisyon hedefiyle ‘Akıllı Şehirler’ vizyonuna katkı sağlayacak araçların önümüzdeki dönemde bölgede sayısının artırılması hedefleniyor.

2 saatte şarj edilebiliyor

Otobüs alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından olan Autocar Expo'ya 3 aracıyla katılan TEMSA, fuarda büyük ilgi görmüştü.

TEMSA'nın Fransa'da ilk kez görücüye çıkan elektrikli otobüsü MD9 electriCITY, çevreci teknolojisi ve konforuyla fuarın en çok dikkati çeken araçlarından biri olmuştu. Çevreci ulaşımında önemli katkı sunması hedeflenen MD9 electriCITY, Avrupa Birliği normlarına uyumlu ekipmanları, ulaşım sistemine entegre yolcu bilgilendirme ekipmanları ile erişilebilir ve güvenli bir ulaşım çözümü sunuyor.

Programlanabilir rejenerasyon özelliği ile MD9 electriCITY aynı zamanda, aracın yolculuk esnasında elektrik üreterek batarya kapasitesinden maksimum seviyede faydalanabilmesine olanak tanıyor.

Yüksek yolcu kapasitesi ile 30+2 kişiye kadar çıkabilen ve 3 farklı şarj opsiyonu bulunan araç, 2 saatte şarj edilebiliyor. Sıfır karbon emisyonuna sahip 9 metre uzunluğundaki çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı son teknolojinin izlerini taşıyor.

“Yeni teslimatlarımızı da gerçekleştireceğiz”

Teslimata ilişkin bilgi veren TEMSA Fransa Genel Direktörü Serkan Uzunay, MD9 electriCITY'nin TEMSA'nın gelecek dönem vizyonunun somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Bugün toplu ulaşım trendlerinde, dünyadaki en büyük meydan okumalardan bir tanesinin çevreci özelliklerle konforu ve güvenliği birleştirebilmek, bunu da mümkün olduğunca uygun maliyete müşterilere sunabilmek olduğunu aktaran Uzunay, “Bu vizyon ile geliştirdiğimiz MD9 electriCITY ile toplu taşımanın geleceğine katkı sağlamak en büyük hedefimiz. Bu kapsamda dünyanın dört bir yanına teslim ettiğimiz araçlarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler bizi çok gururlandırıyor. Bu uzun yolda, duraklarımızdan biri de en önemli yurt dışı pazarlarımız arasında yer alan Fransa oldu. Bugün itibarıyla Fransa yollarında TEMSA markalı 5 binden fazla aracımız bulunuyor. Şehrin vizyonuna yakışacak 3 adet elektrikli aracımızı değerli iş ortaklarımızdan UTP'ye teslim ettik. Bölgedeki talep ve beklentiler doğrultusunda önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarımızı da gerçekleştireceğiz.” Diye konuştu.