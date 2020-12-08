Temsa'nın İsveç'e ihraç ettiği elektrikli otobüsleri Eşarj, şarj edecek

Enerjisa Enerji’nin 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj, bölgesel oyuncu olma yolunda stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Eşarj, Türkiye'den sonra İçveç'e de şars istayonu kuruyor.

Eşarj'dan yapılan açıklamaya göre, Temsa mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin Adana’daki tesislerinde üreterek İsveç’e ihraç ettiği 6 adet MD9 electriCITY elektrikli otobüsün şarjlanmaları Eşarj istasyonları sayesinde gerçekleşecek. İsveç’te de Eşarj istasyonlarının kurulumu ile birlikte bölgesel bir oyuncu olmaya yönelik büyük adımlar atılmış olacak. Kurulacak istasyonlar ile birlikte bir Türk elektrikli araç şarj istasyonu firmasının da ilk yurtdışı adımı gerçekleşmiş olacak.

İstayonlar, otobüslerin trafiğe çıkmasıyla beraber devreye alınacak

Açıklamaya göre, sürdürülebilirliği odak noktası haline getirerek enerji ve doğal kaynak kullanımı konusunda doğa dostu teknolojilerin uygulanması ve tasarruf önlemleri ile ilgili çalışmalar yürüten Eşarj ve Temsa, bu proje ile karbon salınımının azaltılmasına uluslararası ölçekte katkı sağlamış olacak.

Otobüslerin trafiğe çıkmasıyla beraber istasyonlar da devreye alınacak ve İsveç'te iki Türk şirketinin organizasyonunda bir proje başlatılmış olacak. Temsa’nın yurtdışına verilen ilk elektrikli otobüslerinin şarjlanma ihtiyacı 6 adet AC 22kVA gücünde çıkışı olan istasyonlar sayesinde gerçekleşecek.

"Karbon salınımına 2,5 milyon ton katkı vermeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekillenmesinin yanı sıra ekosistem için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağına alan tüm yatırımları önemsediklerini ve bu noktada Eşarj ile sorumluluk aldıklarını söyleyen Pınar, "Küresel enerji trendlerinin merkezinde yer alan konulardan biri olan emobilite çözümlerinin temsilcisi ve Türkiye’deki lider şirketi olan Eşarj ile İsveç’e kurulacak olan şarj istasyonları sayesinde, bölgesel oyuncu olmak adına önemli bir adım atıyoruz. Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2,5 milyon tonluk katkı verme hedefimiz var. Bu doğrultuda sadece Türk ekosistemi için değil dünya ekosistemine yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer almak istiyoruz." dedi.