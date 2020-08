Temsa'nın Platinum Used'i İstanbul Sancaktepe'de açıldı

14 Ağustos 2020

İkinci el alanında müşterileri için değer yaratarak sürdürülebilir büyümeyi amaçlayan Temsa İş Makinaları, tüm iş alanlarını destekleyecek şekilde ikinci el organizasyonunu yapılandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2020 yılında Platinum Used markasını oluşturan Temsa İş Makinaları, Ağustos ayında ikinci el iş makineleri showroom’u Platinum Used’u İstanbul Sancaktepe’de açtı.

2 bin 300 metrekare alan üzerine kurulu olan Platinum Used Showroom, 30 iş makinesi ve 30 forklift sergileme kapasitesine sahip. Temsa İş Makinaları yetkili servisleri tarafından 101 nokta kontrolü ile detaylı ekspertiz yapılan ve tüm kontrolleri başarı ile geçen Platinum Used sertifikalı ikinci el forklift, dozer, yükleyici veya ekskavatörler Temsa İş Makinası güvencesiyle Platinum Used Showroom’da satışa sunuluyor.

Uzatılmış garanti imkanı

Platinum Used markası altında hizmet sunan Temsa İş Makinaları, ikinci el iş makinelerin tüm bakım, onarım ve kontrolleri, çalışmaya başladıkları ilk günden itibaren Temsa İş Makinaları Yetkili Servisleri tarafından yapılıyor. Detaylı ekspertiz yapıldıktan sonra tüm kontrolleri tamamlanan makineler ise Platinum Used sertifikası almaya hak kazanıyor.

Yanı sıra Temsa İş Makinaları, Platinum Used sertifikası almaya hak kazanan makineleri için uzatılmış garanti imkanı da sunuyor. Uzatılmış garanti; motor, şanzıman, diferansiyeller, hidrolik pompalar, yürüyüş hidromotorları, cer ve kule şanzımanı gibi ana komponentleri kapsıyor. Platinum Used makinelerinin uzatılmış garanti koşullarının geçerli olabilmesi için ise tüm periyodik bakım ve kontrollerinin Temsa İş Makinaları Yetkili Servisleri tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca satışı yapılan makinenin tüm bakım, onarım ve geçmiş kullanıma ait bilgileri de yine Platinum Used sertifikası ile birlikte müşterilerine iletiliyor.