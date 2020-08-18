Temsa'nın satışına komşu onay verdi
Bulgaristan Rekabeti Koruma Komisyonu, Temsa’nın Sabancı Holding ve Çek sermayeli Skoda PPF tarafından devir sürecini onayladığını açıkladı.
KERİM ÜLKER
Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa'da devir sürecinde bir adım daha atıldı.
Geçen yılın mayıs ayında İsviçre merkezli True Value Capital Partners şirketine satan Sabancı Holding, ortağı Çekya merkezli Skoda Transportation’a ait PPF firması bu yılın şubat ayında iyi niyet mektubunu imzalamıştı.
Ardından haziran ayında Rekabet Kurumu’na başvuran ortaklar, temmuz ayında da onayı almıştı.
Yurtdışında da resmi işlemler için başvuru yapan Sabancı ve Skoda, önemli bir onay sürecini daha tamamladı.
"Bulgaristan pazarını etkilemiyor"
Bulgaristan Rekabeti Koruma Komisyonu, Temsa’nın Sabancı Holding ve Çek sermayeli Skoda PPF tarafından devir sürecini onayladığını açıkladı.
Dün yayınlanan kararda PPF'nin Skoda Transportation aracılığıyla Bulgaristan'da troleybüs satmasına ve Temsa'nın ülkede otobüs satmasına rağmen, pazar paylarının bu pazar segmentlerindeki rekabeti etkilemeyeceği ifade edildi.