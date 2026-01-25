TEMU’dan Türkiye hamlesi: Yabancı ürün satışı askıya alındı

Ucuz ürün akışının iç pazarda yarattığı baskı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde de tepkilerin odağında bulunan TEMU’nun Dublin’deki Avrupa genel merkezi geçen ay denetlenmişti. Benzer bir süreç Türkiye’de de yaşanırken, Rekabet Kurumu 21 Ocak’ta TEMU’nun Türkiye ofisinde inceleme gerçekleştirdi.

TEMU Türkiye, söz konusu incelemede Rekabet Kurumu’nun ofisteki bilgisayarlara el koyduğunu açıklamış, Rekabet Kurumu ise yürütülen çalışmanın bir inceleme olduğunu, bunun soruşturma açıldığı anlamına gelmediğini belirtmişti. Kurum ayrıca bilgisayarlara el konulmadığını bildirmişti.

Rekabet Kurumu, sürecin sağlıklı yürütülmesi ve tarafların haklarının korunması amacıyla mevcut aşamada ayrıntılı bilgi paylaşılmayacağını, gelişmelerin ilerleyen aşamalarda kamuoyuna duyurulacağını kaydetmişti.

Uluslararası satışlar askıya alındı

İncelemenin ardından TEMU, Türkiye’ye yönelik tüm uluslararası ürün satışlarını askıya aldı. Platformun mobil uygulaması ve internet sitesinde yabancı satıcıların sunduğu ürünlere erişim kapatıldı.

Sadece yerli satıcılar kaldı

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, yapılan değişiklik sonrası kullanıcılar yalnızca Türkiye’de faaliyet gösteren satıcıların listelediği ürünlere ulaşabiliyor. Böylece TEMU, Türkiye’de sadece yerli satıcıların yer aldığı bir pazar yerine dönüştü.

Vergisiz alışveriş dönemi sona ermişti

Öte yandan 7 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile internet üzerinden yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan 30 euroya kadar vergisiz alışveriş uygulaması da kaldırılmıştı.