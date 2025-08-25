Temu'nun sahibi PDD Holdings beklentileri aştı! Gelirde yüzde 7 artış

Temu'nun sahibi Çinli e-ticaret devi PDD Holdings, ikinci çeyrekte piyasa tahminlerini aşan gelir artışıyla dikkat çekti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında sona eren çeyrekte gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 103,98 milyar yuana (yaklaşık 14,53 milyar dolar) ulaştı. Analistlerin beklentisi 103,34 milyar yuan seviyesindeydi. Bu olumlu tabloyla birlikte PDD'nin ABD'de işlem gören hisseleri ön piyasada yüzde 12'ye varan yükseliş kaydetti.

PDD'nin Çin'de faaliyet gösteren düşük maliyetli alışveriş platformu Pinduoduo ile uluslararası pazarda öne çıkan Temu, agresif indirim ve promosyon politikalarıyla büyümeyi destekledi. Bu stratejinin, yavaşlayan Çin ekonomisinde iç talebi canlandırma çabalarıyla birleşerek şirkete ivme kazandırdığı ifade edildi.

Öte yandan, hissedarlara düşen düzeltilmiş net kâr 34,43 milyar yuandan 32,71 milyar yuana geriledi. Uzmanlar, ABD ile Çin arasında süren gümrük vergisi anlaşmazlığının da Temu'nun istikrarlı performansında etkili olabileceğini değerlendiriyor.