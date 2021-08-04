Tencent gençlere yönelik yeni oyun kısıtlamaları sözü verdi

Çinli Tencent Holdings, çevrimiçi oyunları "manevi afyon" olarak nitelendiren bir devlet medyası makalesinin ardından yaptığı açıklamada, reşit olmayanların video oyununa erişimini daha da kısıtlayacağını söyledi.

Çin’de yayımlanan Economic Information Daily gazetesi, " Honor of Kings” (Kralların Onuru) başlıklı makalesinde, reşit olmayanların çevrimiçi oyunlara bağımlı olduğunu belirterek, sektöre daha fazla frenleme çağrısında bulundu.

Pekin, maliyet baskılarını azaltmak ve yıllarca kontrolden çıkmış pazar büyümesinden sonra sosyalizmin önceliğini yeniden öne çıkarmak için emlak, eğitim ve teknoloji sektörlerini zaten hedefledikten sonra, borda yatırımcı devlet müdahalesine ilişkin korkuları yeniden ateşledi.

Pekin merkezli bir danışmanlık şirketi olan Trivium'un ortağı Ether Yin, "Hiçbir şeyin sınırsız olduğuna inanmıyorlar ve devlet medyasındaki teknoloji baskı anlatımına uyan herşeye, bazen aşırı, tepki gösterecekler" dedi.

Çin'in en büyük sosyal medya ve video oyunu firması, erken ticarette hisse senetlerinin yüzde 10'dan fazla değer kaybı yaşadı ve piyasa değerinden neredeyse 60 milyar dolar kaybetti.

Hisse, salı günü öğleden sonra Tencent’in web sitesinde ve WeChat hesabında makalenin kaldırılması öncesinde on yılın en büyük düşüşünü kaydetme yolundaydı. Makale günün ilerleyen saatlerinde "manevi afyon" terimi kaldırılarak ve diğer bölümler düzenlenerek yeniden yayınlandı. Tencent hisseleri yüzde 6.1 düşüşle günü kapattı.

Avrupa ve ABD oyun şirketlerinin hisseleri de darbe aldı. ABD'li emsalleri arasında Çin pazarlarına en fazla maruz kalan Activision Blizzard, yüzde 3,8, Electronic Arts ise yüzde 2,8 değer kaybetti.

Orijinal makalede gazete, günde sekiz saate kadar oynanan öğrenciler arasında en popüler çevrimiçi oyun olarak "Honor of Kings"i seçmişti. Gazete, "'Manevi afyon' yüz milyarlarca değerinde bir endüstri haline geldi. Hiçbir sektörün, hiçbir sporun bir nesli yok edecek şekilde gelişmesine izin verilemez" ifadelerin kullanmıştı.

Tencent yaptığı açıklamada, "Honor of Kings" ile başlayarak küçüklerin oyunlara harcadıkları zamanı ve parayı azaltmak için daha fazla önlem getireceğini söyledi. Ayrıca 12 yaşın altındaki çocuklar için oyun oynamanın endüstri tarafından yasaklanması çağrısında da bulundu.

Çocuk sağlığı

Yeniden yayınlanan Ekonomik Bilgi Günlük makalesi, ton değişikliğiyle, yetkililerin, oyun geliştiricilerin ve ailelerin, çocukların çevrimiçi video oyunlarına bağımlılığıyla mücadele etmek için birlikte çalışması gerektiğini ve ebeveynlerin denetimden sorumlu olması gerektiğini söyledi.

Çinli düzenleyiciler 2017'den beri reşit olmayanların video oyunları oynamak için harcadıkları süreyi sınırlamaya çalışıyor ve Tencent dahil olmak üzere şirketler zaten genç kullanıcıların oyun süresini sınırladığını söyledikleri bağımlılık önleme sistemlerine sahipler.