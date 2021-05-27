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Tencent Holdings’den finansal faaliyetleri için holding kurması istendi

Çin, Tencent Holdings'den finansal hizmetler alanındaki faaliyetleri için bir holding kurmasını istedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin yönetimi oyun,  teknoloji ve finans alanlarında bağlı ortaklıkları bulunan Tencent Holdings'den, finansal hizmetler alanındaki bağlı ortaklıklarını bir araya getirecek ayrı bir finansal holding kurmasını istedi.

Tencent Holdings'e verilen bu talimat, hükümetin bu şirketin finansal  işlerini daha kolay takip etmesine imkan verecek.

Kaynaklar, Çin hükümetinin talimatı ile mobil ödemeler, kredi ve sigorta operasyonlarının yeni finansal holding içinde yeniden organize olacağını da belirtiyorlar.

Çin Devlet Konseyi geçtiğimiz yıl aldığı karar ile finansal olmayan  şirketlerin finansal hizmetler sunmak için özel bir lisans almaları  gerektiğini duyurmuştu.