Tencent’ten çifte rekor: Gelir ve kârda çift haneli artış

Çin merkezli teknoloji devi Tencent, 2025’in ikinci çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak 184,5 milyar Çin yuanına (yaklaşık 25,7 milyar dolar) ulaştı.

Şirketin faaliyet kârı da yaklaşık yüzde 10 artışla 57,3 milyar yuandan 63,05 milyar yuana yükseldi. Böylece Tencent, hem gelir hem de kârlılıkta çift haneli büyüme yakaladı.

Oyun gelirinde çifte haneli sıçrama

Çin pazarındaki yerel oyun geliri, “Delta Force”, “Honor of Kings”, “VALORANT” ve “Peacekeeper Elite” gibi hit oyunların katkısıyla yıllık bazda yüzde 17 artarak 40,4 milyar yuana çıktı. Şirketin oyun birimindeki güçlü performans, gelir artışının en önemli itici gücü oldu.

Yapay zekâ yatırımları ivme kazandırdı

Tencent CEO’su Ma Huateng, yapay zekâ yatırımlarının şirketin ürün ve hizmetlerine önemli katkı sağladığını belirtti.

Reklamcılık, oyun ve sosyal medya platformu Weixin için yapılan AI odaklı geliştirmeler sayesinde sermaye harcamaları yıllık bazda yüzde 119 artışla 19,1 milyar yuana yükseldi.

Huateng, yapay zekâ faydalarının Weixin içinde daha fazla kullanım senaryosu, Yuanbao adlı yerel AI uygulamasının yaygınlaştırılması ve HunYuan temel modellerinin geliştirilmesiyle hem tüketicilere hem de işletmelere sunulacağını vurguladı.