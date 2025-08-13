Tencent’ten çifte rekor: Gelir ve kârda çift haneli artış
Çinli teknoloji devi Tencent, 2025’in ikinci çeyreğinde gelirini yüzde 15 artırarak 184,5 milyar yuana ulaştı. Büyümede, “Honor of Kings” ve “VALORANT” gibi popüler oyunların yanı sıra yapay zeka alanındaki stratejik yatırımlar etkili oldu. Şirket, hem gelir hem de faaliyet kârında çift haneli büyüme sağlarken, yapay zeka projelerine yönelik sermaye harcamalarını da iki katından fazla artırdı.
Çin merkezli teknoloji devi Tencent, 2025’in ikinci çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak 184,5 milyar Çin yuanına (yaklaşık 25,7 milyar dolar) ulaştı.
Şirketin faaliyet kârı da yaklaşık yüzde 10 artışla 57,3 milyar yuandan 63,05 milyar yuana yükseldi. Böylece Tencent, hem gelir hem de kârlılıkta çift haneli büyüme yakaladı.
Oyun gelirinde çifte haneli sıçrama
Çin pazarındaki yerel oyun geliri, “Delta Force”, “Honor of Kings”, “VALORANT” ve “Peacekeeper Elite” gibi hit oyunların katkısıyla yıllık bazda yüzde 17 artarak 40,4 milyar yuana çıktı. Şirketin oyun birimindeki güçlü performans, gelir artışının en önemli itici gücü oldu.
Yapay zekâ yatırımları ivme kazandırdı
Tencent CEO’su Ma Huateng, yapay zekâ yatırımlarının şirketin ürün ve hizmetlerine önemli katkı sağladığını belirtti.
Reklamcılık, oyun ve sosyal medya platformu Weixin için yapılan AI odaklı geliştirmeler sayesinde sermaye harcamaları yıllık bazda yüzde 119 artışla 19,1 milyar yuana yükseldi.
Huateng, yapay zekâ faydalarının Weixin içinde daha fazla kullanım senaryosu, Yuanbao adlı yerel AI uygulamasının yaygınlaştırılması ve HunYuan temel modellerinin geliştirilmesiyle hem tüketicilere hem de işletmelere sunulacağını vurguladı.