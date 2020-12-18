Tepe Home Genel Müdürü Çapan: 2020 yılını %22 oranında ciro artışıyla kapatacağız

Pandemi döneminde AVM mağazalarının kapalı olduğu zaman diliminde sadece mevcut talebin ertelendiğini, Temmuz ayından itibaren ise Tepe Home mağazalarının kapılarını açmasıyla bu talebin artış ivmesi kazandığını söyleyen Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan “Elbette bu dönemde döviz kurları ve faiz oranlarındaki artışın alım gücüne negatif etkisini gözlemledik. Özellikle hammadde maliyetlerindeki artışı tüketicilerimize minimum oranda yansıtmak için daha verimli ve etkin üretim stratejileri geliştirdik. Dijitalleşme süreçlerimiz, online mağazamıza yönelttiğimiz yatırımlarımız ile hızlı ve doğru adımlar atmamız olumlu gelişmeleri de beraberinde getirdi” açıklamasında bulundu.

“Mağazalaşma sürecimizi ve teknolojik yatırımlarımızı arttırdık”

2020 yılına dair değerlendirmelerde de bulunan Levent Çapan “2020, perakende mağazacılık hedeflerimiz kapsamında yeni mağazalar açtığımız ve teknolojik yatırımlarımızı da hızlandırdığımız bir yıldı. Pandemi sürecinde müşterilerin internet alışverişine yönlenmesiyle online hizmet anlayışımızı geliştirdik. Yaptığımız teknoloji odaklı yatırımların ciromuza oldukça olumlu bir etkisi oldu. 2021 yılında da önceliklerimizden biri; şirket genelinde hayata geçireceğimiz dijital dönüşüme yönelik planlarımızı uygulamaya devam etmek olacak. Online mağazamızda alışveriş deneyimini daha iyiye taşımak için yatırımlarımızı yönlendirmeyi ve sunduğumuz ürün çeşitliliğimizi artırmak amacıyla yeni tedarikçilerle iş birlikleri yapmak üzerine çalışmalarımızı hızlandırarak sürdüreceğiz. Ayrıca, güçlü olduğumuz perakende mağazacılık alanında yeni satış noktaları açmaya devam edeceğiz. Tüm bunlara ek olarak, Yurtiçi ve yurt dışı projelerde yeni iş birlikleri kurarak toplu satış alanında da büyümeye ve gelişmeye devam edeceğimiz bir yıl planlıyoruz” dedi.