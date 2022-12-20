Tepe Home sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçiyor

Tepe Home üretim tesislerinin çatısına 40 milyon TL yatırımla yaklaşık 3 MWp kurulum gücüne sahip güneş enerjisi panelleri yerleştiriliyor. Konu ile ilgili konuşan Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminden ve sürdürülebilirlik kapsamında başladıkları projelerden bahsetti.

Sürdürülebilir bir gelecek hepimizin sorumluluğu

Petrol, kömür doğal gaz gibi yenilenemeyen yakıtların kullanımı sonucu küresel ısınmaya yol açan emisyonlar salındığını belirten Tepe Home Genel Müdürü “Var olan kaynakların sonraki nesillere aktarılabilmesi, çevrenin korunması bugün tüm insanlar olarak bizim sorumluluğumuzdur. Sera gazı emisyonu yoğunluğunun azaltılması için çıktığımız bu yolda çevremize ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sürdürülebilir geleceğin yapı taşlarından biri olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak karbon nötr kuruluş olma yolunda ilerliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bugünden önlem alınmalı

Tepe Home olarak uzun süredir güneş enerjisi sistemlerine geçişin planını yaptıklarını belirten Çapan, “Enerji kaynaklarına kesintisiz bir şekilde ulaşılabilirlik probleminin ve fosil kökenli enerji kaynaklarının neden olduğu küresel çevre sorunlarının arttığı günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ülkemiz hem de dünyamız için önemli bir adımdır. Fosil enerji kaynaklarının tükenebilir olması, enerji arzının güvenliği, artan fiyatlarının yanı sıra giderek büyüyen nüfusun sonucunda daha çok enerjiye ihtiyaç duyulması ve en önemlisi yenilenemeyen enerji kaynaklarının çevreye verdiği zarar bugünden önlem alınmasını zorunlu kılmıştır.” şeklinde konuştu.

Ülkemiz güneş enerjisi açısından oldukça verimli

Günümüzde ülkelerin enerjide kendi kendine yetebilmesinin gerekliliklerinden biri olan yenilenebilir enerji sistemlerinin önemine vurgu yapan Levent Çapan, “Ülkemiz gerek arazi gerekse güneş enerjisi yoğunluğu açısından oldukça avantajlı bir konumda yer almaktadır. Bu potansiyelin kullanılması ve gelecekte bütün paydaşların yenilenebilir enerjiye dönmesi için güneş enerjisinde sürdürülebilir bir pazar oluşması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Yeşil dostu projeler öncelikli

Sürdürülebilir bir gelecek bütünsel bir süreç tasarlayarak farklı birimlerde de çalışmalar başlattıklarını söyleyen Levent Çapan “Tasarım ve Ar-Ge departmanlarımızda başlattığımız projede üretimden verilen firelerden yeni aksesuar ürünleri üretiyoruz. Yeniden kullanım kapsamında yaptığımız bu projeden kazandığımız ürünleri mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Bununla birlikte fabrikamızda kullanılan yüksek enerji tüketen makinalarımızda inventörlü sisteme geçiyoruz. Böylece bu makinalardaki enerji kullanımı ihtiyaca göre ayarlanacak ve gereksiz enerji kullanımını önlemiş olacağız. Ayrıca merkeze aldığımız “Sıfır Atık Projesi” kapsamında fabrikamız ve genel müdürlüğümüzdeki tüm atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor. Çöple karıştığında geri dönüştürülemeyen atıkları bertaraf etmek yerine kaynağında ayrıştırarak geri dönüştürüyoruz. Yeni önlemler almaya ve yeşil dostu projelere yatırımda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.