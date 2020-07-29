Tepe Home, yeni mağazalarla büyümesini sürdürecek

29 Temmuz 2020

Tepe Home, yurt içinde gerçekleştirdiği mağaza yatırımlarıyla büyüme devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar 3 yeni mağaza daha açmayı planlayan marka, büyüme hedefleri kapsamında 2021 için ön hazırlıklara başladı.

Marka tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlarını arttırdıklarını ve büyüme hedefleri çerçevesinde 2021'e ön hazırlık yaptıklarını söyledi.

Perakende mağazacılık hedefleri kapsamında daha fazla tüketiciye ulaşmak için yeni satış noktaları açmaya devam edeceklerini belirten Çapan, "2020 yılının ilk yarısında yurtiçinde 4, yurt dışında ise 1 yeni mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. 5 Haziran’da Ankara’da 6'ncı mağazamızın Panora AVM’de açılışını yaptık. Yılın sonuna kadar yurt içinde 3 yeni mağaza daha açmayı planlarken yurtdışı bayilik görüşmelerimiz de sürüyor. Önemli hedeflerimizden biri de online mağazacılık alanında yatırımlarımızı arttırarak daha da büyümek ve sunduğumuz ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmek.” şeklinde konuştu.

"İstanbul Modoko yoğun ilgi gördü"

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yedinci, Türkiye’de ise 18'inci mağazaları olan Tepe Home Modoko’yu hizmete aldıklarını söyleyen Levent Çapan, "Mağaza geniş ürün seçenekleri ve iç dekorasyonu ile büyük ilgi gördü. Yeni mağazalarımızda, en güncel trendleri yansıtan yeni ve modern yüzümüz ile hizmette ve üründe kaliteden ödün vermeyen yaklaşımımızı müşterilerimizle buluşturmanın haklı gururu içindeyiz. Müşterilerimizden aldığımız dönüşler bizleri çok mutlu ediyor.” dedi.