Tepe Home'da dijital değişim hız kazandı

14 Ağustos 2020

Pandeminin etkisiyle tüketicilerin online alışverişe yönelmesi, Tepe Home'u dijitalleşmeye yönelik harekete geçirdi. Müşteri memnuniyeti odaklı bakış açısıyla Tepe Home, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla dijital dönüşüm sürecine hız verdi.

Mağazada fazla vakit geçirmek istemeyen müşterilerin ürünleri her açıdan rahat bir şekilde görebilmelerini sağlamak için internet sitelerinde yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu görsellere yer veren Tepe Home, ayrıca müşterilerin soru ve isteklerine anlık çözüm sunabilmek adına ‘Canlı Çevrimiçi Destek’ özelliğini de online sitesine ekledi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, müşterilerinin sağlıklarını her şeyden önde tutarak mağazalarda her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda dijitale yönelik çalışmalarını da hızlandırdıklarını aktaran Çapan, şunları kaydetti: “Satış danışmanlarımız ile müşterilerimize özel randevu ile görüntülü mağaza gezme olanağı sunuyoruz. Aynı zamanda web sitemizde yer alan ürün fotoğraflarına eklenen 3D ürün görselleri ile de kullanıcılarımız ürünlerimizi daha ayrıntılı inceleyebilme imkanına sahipler. Çağın tüm ihtiyaçlarını takip eden yapımız ile alışveriş deneyimini kolaylaştırmaya yönelik tüm teknolojik gelişmeleri Tepe Home çalışmalarına entegre ederek daha iyi ve nitelikli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Lojistik süreçlerimizde de dijital dönüşüm projelerimizi hızlı bir şekilde başlatıyoruz. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilme odaklı zaman ve iş gücü optimizasyonunu gözettiğimiz bu çalışmalar ile lojistik süreçlerinin daha verimli ve etkin sürdürülmesini hedefliyoruz.”