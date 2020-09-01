Tepe Home'dan eğitim ve çalışma ortamlarına özel seperatör

01 Eylül 2020

Okullarda korunaklı bir alan oluşturmak için tasarladıkları seperatörün aynı zamanda çalışma ortamlarında da güvenle kullanılabileceğine dikkat çeken Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, pantentini aldıkları seperatörün özel metal mekanizması sayesinde birçok sandalye modeline uyumlu olacak şekilde tasarlandığını söyledi.

İki sandalyeden birine tek bir seperatörün takılmasının yeterli olduğunu belirten Çapan, "Bu sayede daha az maliyetle daha çok kişinin korunaklı şekilde eğitim ve çalışma hayatına devam edebilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda bu sistem, sosyal mesafe dikkate alınarak, eğitim ve çalışma alanlarının daha işlevsel şekilde kullanılmasına da olanak veriyor.” dedi.

"Tepe Home güvenli çalışma ve eğitim ortamı sunuyor"

Seperatörün tasarımı hakkında bilgi veren Levent Çapan, özel olarak tasarlanan eğimli yapısının sandalyenin ağırlık merkezini dengeleyerek devrilme riskini ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Seperatörle sandalye arasındaki mesafenin kullanıcıların kol hareket alanını kısıtlamayacak şekilde tasarlandığını anlatan Çapan, "İlkokul, ortaokul, lise veya üniversite gibi her eğitim ortamında rahatlıkla kullanılabilecek seperatörümüz ile öğrencilerimizin güvenli bir şekilde ders yapabilmeleri en büyük temennimiz.” ifadelerini kullandı.

Uygulanacağı sandalyenin ergonomisine bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapabildiklerini belirten Çapan, ihtiyaca uygun ölçü, renk ve adette seri üretim yapabileceklerini kaydetti. Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Binası için bin 500 adet üreterek ve uygulamayı tamamladıkları bilgisini veren Çapan, "Aldığımız olumlu tepkiler ve gelen yeni talepler bizleri çok mutlu etti. Eğitim kurumları ve şirketlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemi sağlıkla ve güven içinde atlatabilmemiz için ev, okul ve işyerlerine çözümler üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin en kısa sürede sağlıkla ve eskisinden de güçlü olarak daha aydınlık günlere uyanmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.