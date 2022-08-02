Tepe İSG, 11 şubeyle 66 ilde 50 bin çalışana hizmet veriyor

Türkiye genelinde 180 İSG profesyoneli ile 66 ilde 50 binin üzerinde çalışana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Tepe İSG, yeni şubelerle hizmet alanını genişletiyor. Şirket olarak firmalara iş güvenliği hizmetleri, iş sağlığı hizmetleri, patlamadan korunma dokümanı ve özel eğitim hizmetleri verdiklerini belirten Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü Dr. Bülent Özgür Aşıcı, tüm şubelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinden 100 tam puan ile geçtiğini belirtti.

Bilkent Holding Topluluğu bünyesinde her geçen yıl hizmet kalitelerini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Aşıcı, bunun sonucunda faaliyet gelirlerinde de geçen yıla göre yüzde 53 artış yaşandığını bildirdi. Geçen yıl açmaya başladıkları yeni şubeler ile birlikte bu yıl şube sayılarını 11’e çıkardıklarını aktaran Aşıcı, “Türkiye genelinde faaliyet gösterdiğimiz şubelerimizle 66 ilde hizmet vermekteyiz. Bu yılın ilk 4 ayında Samsun, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır ve Bayburt olmak üzere 5 yeni şube açtık. Temmuz ayı itibarıyla da Bolu şubemiz ile hizmet vermeye başladık. Firmamızın genel merkezi Ankara’da bulunuyor. Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, Samsun, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Kayseri, Bayburt’un yanı sıra Bolu’daki şubemiz ile Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde de faaliyet gösteriyoruz. Şu anda Türkiye’nin 30 büyük şehrinin 29’unda, 4 bin 249 lokasyonda hizmet veriyoruz” dedi.

İnsani ve maddi kayıpları en aza indirmeyi hedefliyor

Tepe İSG olarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının asgari düzeye indirgenerek, ‘güvenlik kültürü’nü oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Aşıcı, ayrıca İSG hizmetlerinin kurumsallaşması, standartlaştırılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını aktardı. Daha çok çalışana ulaşabilmek için uzaktan eğitim alt yapısını kurduklarını belirten Aşıcı, online eğitimlerle 81 ildeki personele ulaşabildiklerini aktardı. OSGB’lerde teknolojiye, kaliteye, denetime ve veri arşivlemeye yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Aşıcı, hizmetlerini üstlendikleri firmalarda, insani ve maddi kayıpları en aza indirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Aşıcı, “İş ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini artıran, işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlayacak projeleri yürütmenin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtiyaç duyulan tüm periyodik kontrol hizmetlerini İSG profesyonelleri danışmanlığıyla gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemi ile İSG farkındalığı arttı

Pandemiyle birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi İSG sektöründe de düzenlemelere gidildiğini hatırlatan Dr. Bülent Özgür Aşıcı, “Bu konuda farkındalık daha da artarak, kararlar alınırken daha kapsamlı hareket edildi. Çalışanlar özellikle iş sağlığı hizmetleri ve iş yerleri hekimlerine daha kolay ulaşılabilir hale geldi. Bu farkındalığın artmasıyla işverenler de yakalanan standardı korumak ve seviyeyi daha da yukarı çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.