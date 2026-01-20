Tera Bank’tan basketbol süper ligine tam destek
Tera Bank, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru oldu. Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, “Basketbolun kurumsal disiplinin ve ortak hedef bilincinin sahaya en net yansıdığı alanlardan biri ve bizim iş yapma biçimimizle örtüşüyor” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin yeni ana sponsoru olan Tera Bank oldu. İş birliğinin imza töreni Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera Bank Genel Müdürü Özgür Altan’ın katılımıyla gerçekleşti. 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iş birliği, Türk sporu ve gençlerin potansiyeline yapılan güçlü bir yatırım olmanın yanı sıra, sporun birleştirici gücünü ön planda tutan toplumsal faydalarını da destekleyecek.
“Uzun vadeli ve kalıcı değerin peşindeyiz”
Basketbolu diğer sporlardan ayıran en önemli unsur, zaman içinde oluşmuş kendine has kültürü olduğuna vurgu yapan Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, bu kültürün oyunun hızından, kararların anlık sonuç üretmesinden ve hatanın saklanamamasından beslendiğini söyledi. “Basketbolda hata gizlenmez; kabul edilir, analiz edilir ve bir sonraki pozisyonda düzeltilir” diyen Tezmen, bu yönüyle basketbol, öz eleştiriyi doğal bir refleks haline getirmiş bir spor olduğunu aktardı. Kendilerini bu iş birliğine getiren şeyin skorlar, kupalar ya da tabelalar olmadığını ifade eden Tezmen, “Bizi buraya getiren şey, basketbolun temsil ettiği değerlerdir. Zirveye giden hiçbir yol kolay değildir. Ne sporda ne hayatta ne de finansta. Zirveye giden yol azimden, disiplinden ve yeteneğe doğru zamanda yatırım yapmaktan geçer. Basketbol; kurumsal disiplinin, net rollerin ve ortak hedef bilincinin sahaya en net yansıdığı alanlardan biridir. İşte bu anlayış bizim iş yapma biçimimizle örtüşüyor. Bu nedenle basketbolu desteklemek bizim için bir pazarlama kararı değil; stratejik bir tercihtir” diye konuştu.
“Ligimizin ekonomik ve kurumsal istikrarına katkı sağlayacak”
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, uzun yıllardır yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en rekabetçi ligleri arasında yer aldığını belirterek, “Kulüplerimizin Avrupa kupalarında elde ettiği başarılar, ligimizin sportif kalitesini ve kurumsal gücünü açık biçimde ortaya koyuyor. Bugün, ana sponsor olarak Tera Bank aramıza katılıyor. Yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan, yeni nesil yatırım bankacılığının önemli temsilcisi Tera Bank ile yaptığımız bu iş birliğinin, ligimizin ekonomik ve kurumsal istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.