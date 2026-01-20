Google Haberler

Tera Bank’tan basketbol süper ligine tam destek

Tera Bank, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru oldu. Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, “Basketbolun kurumsal disiplinin ve ortak hedef bilincinin sahaya en net yansıdığı alanlardan biri ve bizim iş yapma biçimimizle örtüşüyor” dedi.

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin yeni ana sponsoru olan Tera Bank oldu. İş birliğinin imza töreni Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Te­ra Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera Bank Ge­nel Müdürü Özgür Altan’ın ka­tılımıyla gerçekleşti. 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsa­yan iş birliği, Türk sporu ve genç­lerin potansiyeline yapılan güç­lü bir yatırım olmanın yanı sıra, sporun birleştirici gücünü ön planda tutan toplumsal faydala­rını da destekleyecek.

“Uzun vadeli ve kalıcı değerin peşindeyiz”

Basketbolu diğer sporlardan ayıran en önemli unsur, zaman içinde oluşmuş kendine has kül­türü olduğuna vurgu yapan Te­ra Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, bu kültürün oyu­nun hızından, kararların anlık sonuç üretmesinden ve hatanın saklanamamasından beslendiği­ni söyledi. “Basketbolda hata giz­lenmez; kabul edilir, analiz edilir ve bir sonraki pozisyonda düzel­tilir” diyen Tezmen, bu yönüyle basketbol, öz eleştiriyi doğal bir refleks haline getirmiş bir spor olduğunu aktardı. Kendilerini bu iş birliğine getiren şeyin skorlar, kupalar ya da tabelalar olmadığı­nı ifade eden Tezmen, “Bizi bura­ya getiren şey, basketbolun tem­sil ettiği değerlerdir. Zirveye gi­den hiçbir yol kolay değildir. Ne sporda ne hayatta ne de finans­ta. Zirveye giden yol azimden, di­siplinden ve yeteneğe doğru za­manda yatırım yapmaktan geçer. Basketbol; kurumsal disiplinin, net rollerin ve ortak hedef bi­lincinin sahaya en net yansıdığı alanlardan biridir. İşte bu anla­yış bizim iş yapma biçimimizle örtüşüyor. Bu nedenle basketbo­lu desteklemek bizim için bir pa­zarlama kararı değil; stratejik bir tercihtir” diye konuştu.

“Ligimizin ekonomik ve kurumsal istikrarına katkı sağlayacak”

Türkiye Basketbol Federas­yonu Başkanı Hidayet Türkoğ­lu ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, uzun yıllardır yalnız­ca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en rekabetçi ligleri arasında yer aldığını belirterek, “Kulüple­rimizin Avrupa kupalarında elde ettiği başarılar, ligimizin spor­tif kalitesini ve kurumsal gücü­nü açık biçimde ortaya koyuyor. Bugün, ana sponsor olarak Tera Bank aramıza katılıyor. Yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan, yeni nesil yatırım bankacılığı­nın önemli temsilcisi Tera Bank ile yaptığımız bu iş birliğinin, li­gimizin ekonomik ve kurumsal istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

