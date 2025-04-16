Tera Holding, ABD’li White Bridge ile Dubai'de şirket kuruyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye ile ABD arasın­da siyasi arenada ya­şanan gelişmeler, iş diplomasisine de yansıyor. Finans, yatırım, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında stratejik yatırımlar yapmayı hedefleyen Tera Holding, ABD merkezli White Bridge Glo­bal ile ortak yatırım için ma­saya oturdu. Yapılan iş birli­ği kapsamında yüzde 50-50 ortaklıkla Dubai merkezli or­tak girişim şirketi kurulacak. ABD’deki yatırımları Türkiye ve bölge ülkelere çekmek ama­cıyla kurulacak ortak girişim şirketi, özellikle veri merke­zi, dijital dönüşüm, enerji ve­rimliliği, kıymetli madenler, petrol ve altyapı yatırımlarına odaklanacak. İki şirket arasın­daki iş birliği anlaşması White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Thomas Be­ach’in katılımıyla İstanbul’da imzalandı. Tera, bu işbirliğin­de teknoloji dışında aracı ku­ruluş olacak. Holding, tekno­loji yatırımlarını halka açık şirketi üzerinden yapacak.

Yatırım 12 ay sonra hayata geçirilecek

ABD Türkiye arasında ye­ni bir dönemin başladığını ve birçok fırsatın oluştuğunu söyleyen Tera Holding Yöne­tim Kurulu Başkanı Emre Tez­men, “ABD ile farklı coğrafya­larda yapacağımız çok iş var. White Bridge Global ile bunun ilk adımını attık. Bu iş birliği için 5 milyar TL yatırım ayı­rabiliriz. Sadece Türkiye de­ğil bölge ülkelerde de birlikte katma değer yaratacak işlerde olabiliriz” dedi. Tezmen, yatı­rımın önümüzdeki 12 ay içe­risinde hayata getirileceğini açıkladı. İş birliğinin yatırım, finans, teknoloji, enerji ve ma­dencilik gibi stratejik sektör­leri kapsadığını aktaran Tez­men, “Her iki şirketin de kök­lü geçmişi, küresel vizyonu ve yenilikçi yaklaşımı sayesin­de, bu yeni ortaklık sadece şir­ketler için değil, aynı zamanda hem Türkiye hem de bölgesel ve küresel ekonomi için stra­tejik bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor” diye konuştu.

“Yüksek katma değerli projeler öncelikli”

Gelişen dijital altyapılar, artan enerji ihtiyacı ve sür­dürülebilir kaynak yönetimi gibi dinamiklerin belirledi­ği yeni dünya düzeninde, güç­lü iş birliklerinin her zaman­kinden daha büyük bir önem kazandığını vurgulayan Tez­men, “Tera Holding ve Whi­te Bridge Global’in attığı bu stratejik adım da çağın ihti­yaçlarına yanıt verecek, tek­noloji odaklı ve yüksek katma değerli projeleri hayata geçir­meye odaklanıyor. Bu çerçe­vede Dubai merkezli olarak kurulması planlanan yeni or­tak girişim, özellikle veri mer­kezleri, enerji yatırımları, pet­rol ve madencilik gibi alanla­ra odaklanacak. Yatırımların odak noktası; dijital dönüşüm, enerji verimliliği, altyapı mo­dernizasyonu ve sürdürülebi­lir büyüme olacak. İki şirketin küresel tecrübesi ve finansal gücü sayesinde, bu alanlar­da somut ve ölçülebilir başarı hikâyeleri yaratılması hedef­leniyor” açıklamasını yaptı.

“Bölgenin geleceğini şekillendirecek iş birliği”

Yeni ortaklığın temel felse­fesini “Değer Yaratma Odak­lı Stratejik Yatırım” olarak ta­nımlayan Emre Tezman, şunla­rı söyledi: “White Bridge Global ile gerçekleştirdiğimiz bu stra­tejik ortaklık, yalnızca iki şir­ketin değil, aynı zamanda sek­törlerin ve bölgelerin geleceği­ni şekillendirme potansiyeline sahip. Sınırların kalktığı, dijita­lin hüküm sürdüğü yeni ekono­mik düzende, sürdürülebilirlik, teknoloji ve altyapı yatırımları her zamankinden daha kritik. Bu güçlü sinerjiyle, sürdürüle­bilir, yenilikçi ve yüksek etki ya­ratan projelere imza atacağımı­za inancım tam.”

“Geleceğe açılan bir kapı olacak”

Tera Holding ile yaptıkları iş birliğini değerlendiren White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Thomas Beach, “Global perspektife sahip bu iş birliğiyle, yatırım yapılan her alanda uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz. Tera Holding’in vizyoner yaklaşımı, operasyonel tecrübesi ve finansal gücü sayesinde; dijital altyapıdan enerjiye, doğal kaynaklardan yeni nesil teknolojilere kadar geniş bir yelpazede fark yaratacağız. Bu iş birliği yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan bir yapı” dedi. Beach, yapının geleceğe açılan bir kapı olacağını söyledi.

Küresel fırsatların peşinde bir şirket

Madencilik, gayrimenkul, enerji, serbest bölge geliştirme ve savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren, ABD merkezli bir yatırım ve proje geliştirme şirketi olan White Bridge Global, küresel fırsatları dönüştürme vizyonuyla, dönüşüme açık endüstrilerle iş birlikleri kurarak yüksek katma değerli projeler üretiyor. Dubai Silikon Oasis’te bulunan bölgesel ofisiyle Orta Doğu, Asya ve Afrika’daki gelişmekte olan pazarlarda aktif rol oynayan White Bridge Global, özellikle Pakistan gibi ülkelerde büyük ölçekli gayrimenkul ve altyapı projelerine yatırım yapıyor. Şirket, teknoloji odaklı çözümler, sürdürülebilirlik ve küresel iş birlikleriyle, faaliyet gösterdiği sektörlerde uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor. White Bridge Global’in ortakları arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlunun da olduğu açıklandı.