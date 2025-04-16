Tera Holding, ABD’li White Bridge ile Dubai'de şirket kuruyor
Finans, yatırım, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında stratejik yatırımlar yapmayı hedefleyen Tera Holding, ABD merkezli White Bridge Global ile Dubai’de ortak girişim şirketi kuracak. Yatırımın 12 ay içerisinde hayata geçirilmesi planlanırken, bu şirketle ABD’deki yatırımlar Türkiye ve bölge ülkelere çekilecek. Tera, yatırım için 5 milyar TL ayıracak.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye ile ABD arasında siyasi arenada yaşanan gelişmeler, iş diplomasisine de yansıyor. Finans, yatırım, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında stratejik yatırımlar yapmayı hedefleyen Tera Holding, ABD merkezli White Bridge Global ile ortak yatırım için masaya oturdu. Yapılan iş birliği kapsamında yüzde 50-50 ortaklıkla Dubai merkezli ortak girişim şirketi kurulacak. ABD’deki yatırımları Türkiye ve bölge ülkelere çekmek amacıyla kurulacak ortak girişim şirketi, özellikle veri merkezi, dijital dönüşüm, enerji verimliliği, kıymetli madenler, petrol ve altyapı yatırımlarına odaklanacak. İki şirket arasındaki iş birliği anlaşması White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Thomas Beach’in katılımıyla İstanbul’da imzalandı. Tera, bu işbirliğinde teknoloji dışında aracı kuruluş olacak. Holding, teknoloji yatırımlarını halka açık şirketi üzerinden yapacak.
Yatırım 12 ay sonra hayata geçirilecek
ABD Türkiye arasında yeni bir dönemin başladığını ve birçok fırsatın oluştuğunu söyleyen Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, “ABD ile farklı coğrafyalarda yapacağımız çok iş var. White Bridge Global ile bunun ilk adımını attık. Bu iş birliği için 5 milyar TL yatırım ayırabiliriz. Sadece Türkiye değil bölge ülkelerde de birlikte katma değer yaratacak işlerde olabiliriz” dedi. Tezmen, yatırımın önümüzdeki 12 ay içerisinde hayata getirileceğini açıkladı. İş birliğinin yatırım, finans, teknoloji, enerji ve madencilik gibi stratejik sektörleri kapsadığını aktaran Tezmen, “Her iki şirketin de köklü geçmişi, küresel vizyonu ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde, bu yeni ortaklık sadece şirketler için değil, aynı zamanda hem Türkiye hem de bölgesel ve küresel ekonomi için stratejik bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor” diye konuştu.
“Yüksek katma değerli projeler öncelikli”
Gelişen dijital altyapılar, artan enerji ihtiyacı ve sürdürülebilir kaynak yönetimi gibi dinamiklerin belirlediği yeni dünya düzeninde, güçlü iş birliklerinin her zamankinden daha büyük bir önem kazandığını vurgulayan Tezmen, “Tera Holding ve White Bridge Global’in attığı bu stratejik adım da çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek, teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli projeleri hayata geçirmeye odaklanıyor. Bu çerçevede Dubai merkezli olarak kurulması planlanan yeni ortak girişim, özellikle veri merkezleri, enerji yatırımları, petrol ve madencilik gibi alanlara odaklanacak. Yatırımların odak noktası; dijital dönüşüm, enerji verimliliği, altyapı modernizasyonu ve sürdürülebilir büyüme olacak. İki şirketin küresel tecrübesi ve finansal gücü sayesinde, bu alanlarda somut ve ölçülebilir başarı hikâyeleri yaratılması hedefleniyor” açıklamasını yaptı.
“Bölgenin geleceğini şekillendirecek iş birliği”
Yeni ortaklığın temel felsefesini “Değer Yaratma Odaklı Stratejik Yatırım” olarak tanımlayan Emre Tezman, şunları söyledi: “White Bridge Global ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, yalnızca iki şirketin değil, aynı zamanda sektörlerin ve bölgelerin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip. Sınırların kalktığı, dijitalin hüküm sürdüğü yeni ekonomik düzende, sürdürülebilirlik, teknoloji ve altyapı yatırımları her zamankinden daha kritik. Bu güçlü sinerjiyle, sürdürülebilir, yenilikçi ve yüksek etki yaratan projelere imza atacağımıza inancım tam.”
“Geleceğe açılan bir kapı olacak”
Tera Holding ile yaptıkları iş birliğini değerlendiren White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Thomas Beach, “Global perspektife sahip bu iş birliğiyle, yatırım yapılan her alanda uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz. Tera Holding’in vizyoner yaklaşımı, operasyonel tecrübesi ve finansal gücü sayesinde; dijital altyapıdan enerjiye, doğal kaynaklardan yeni nesil teknolojilere kadar geniş bir yelpazede fark yaratacağız. Bu iş birliği yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan bir yapı” dedi. Beach, yapının geleceğe açılan bir kapı olacağını söyledi.
Küresel fırsatların peşinde bir şirket
Madencilik, gayrimenkul, enerji, serbest bölge geliştirme ve savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren, ABD merkezli bir yatırım ve proje geliştirme şirketi olan White Bridge Global, küresel fırsatları dönüştürme vizyonuyla, dönüşüme açık endüstrilerle iş birlikleri kurarak yüksek katma değerli projeler üretiyor. Dubai Silikon Oasis’te bulunan bölgesel ofisiyle Orta Doğu, Asya ve Afrika’daki gelişmekte olan pazarlarda aktif rol oynayan White Bridge Global, özellikle Pakistan gibi ülkelerde büyük ölçekli gayrimenkul ve altyapı projelerine yatırım yapıyor. Şirket, teknoloji odaklı çözümler, sürdürülebilirlik ve küresel iş birlikleriyle, faaliyet gösterdiği sektörlerde uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor. White Bridge Global’in ortakları arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlunun da olduğu açıklandı.