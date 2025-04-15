Tera Holding, Trump'ın oğlunun şirketiyle Dubai'de şirket kuruyor

Nurdoğan Arslan Ergün

Tera Yatırım Holding, ABD merkezli White Bridge Global ile yüzde 50-50 pay ile Dubai merkezli ortak girişim şirketi kuruyor. Amaç, ABD'deki yatırımları Türkiye ve bölge ülkelere çekmek. Ortak girişim şirketi, özellikle veri merkezi, dijital dönüşüm, enerji verimliliği, kıymetli madenler, petrol ve altyapı yatırımlarına odaklanacak. İki şirket arasındaki işbirliği anlaşması White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı White Gentry Beach'in katılımıyla İstanbul'da imzalandı.

Bridge Global'in ortakları arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun da olduğu açıklandı. Tera, bu işbirliğinde teknoloji dışında aracı kuruluş olacak. Holding, teknoloji yatırımlarını halka açık şirketi üzerinden yapacak.

ABD Türkiye arasında yeni bir dönemin başladığını ve birçok fırsatın oluştuğunu söyleyen Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, "ABD ile farkli cografyalarda yapacağımız çok iş var. White Bridge Global ile bunun ilk adımını attık. Bu işbirliği için 5 milyar TL yatırım ayırabiliriz. Birlikte katma değer yaratacak işlerde olabiliriz" dedi. Tezmen, yatırımın önümüzdeki 12 ay içerisinde hayata getirileceğini açıkladı.