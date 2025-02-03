Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tezmen: Finans ve teknolojide şirket satın alacağız
Finans, teknoloji ve tarıma odaklandıklarını açıklayan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, organik ve inorganik büyüme için satın alma planladıklarını söyledi. Tezmen, "Finansta iki, teknolojide bir firmayla görüşüyoruz. Yatırımların büyüklüğü 5 milyar TL olur dedi.”
Hamide HANGÜL
Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, kendilerine stratejik üç sektör seçtiklerini ve bu alanlarda organik ve inorganik büyümeye devam edeceklerini söyledi. Satın almaya yönelik görüşmeler yaptıklarını açıklayan Tezmen, “Holding olarak, ciddi bir büyüme sürecine girdik. Satın almak için görüştüğümüz birkaç firma var.
İki tane finansta, bir tane de teknolojide var. Bunlar stratejik yatırımlar. Bu yıl, organik ve inorganik yatırımlarımızın büyüklüğü en az 5 milyar TL’yi bulur” dedi. Grubun finans kökenli olduğunu, finansta, uçtan uca servis verecek önemli bir platform oluşturduklarını ve bu yıl 20’nci kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarına söyleyen Tezmen, finansta teknolojik gelişimin önemine vurgu yaptı.
“Yurt dışında farklı ülkelere açılma planımız var”
Holding olarak bu yıl portföylerine bir gayrimenkul yatırımı da eklediklerine işaret eden Tezmen, Nişantaşı’nda City’s’in arkasındaki otoparkı 2 milyar TL’ye satın aldıklarını açıklayarak, “Orada bir değişim olacak, onun için imar planlarını bekliyoruz. İleride komple değiştireceğiz. Satın aldığımız Pera Yatırım Holding’e yönelik planlarımızı da realize etme noktasındayız” dedi. Yurt dışında Katar, Azerbaycan ve Hollanda’da olduklarını dile getiren Tezmen, “Yavaş yavaş başka ülkelere de geçeceğiz” dedi. Yerli ve Milli teknolojileri üretenleri de takip ettiklerine işaret eden Tezmen, “Bazılarını da alıp gruba katma planlarımız var” diye konuştu. Yurt dışında farklı ülkelere de açılma planları olup olmadığı konusunda ise Tezmen, “Var, mesela ABD’den Türkiye’ye bir heyet geldi. Ekonomi diplomasisi kapsamında. İşbirliği imkanlarını
tartıştık. Üçüncü ülkelerde birlikte yatırımlar, girişimler konusu gündeme geldi. O toplantı çok olumlu geçti. Gerek Türkiye’de, gerek Türkiye’nin etkinliğinin yüksek olduğu Pakistan, Balkanlar hatta Afrika olsun buralarda birlikte bir takım adımlar atma imkanlarımız olabilir.”"dedi. Bugün sermaye piyasalarında da teknolojinin çok ön planda olduğunun altını çizen Tezmen, “İş hacminin önemli bir kısmı robotik işlemler.
Dünyada yüzde 60’larda. Türkiye’de de önemli bir orana sahip. Bu, yıllardır yapılan hazırlıkların sonucu. O nedenle bütün kurumların kendini yeniden keşfetmesi gerekiyor finans sektöründe. Teknolojiyi çok içselleştirmek, hatta bu değişimi öngörüp öncü olmalıyız. Bu konuda devletin de attığı adımlar var. Hem mevzuat çalışmaları var, hem de siber güvenlikte birtakım standartlar getiriliyor.
Ülkeler arası mücadele bile yapay zeka üzerinden. Her sektör kendi hazırlıklarını yapmalı. Biz de bu konuda çalışıyoruz " diye konuştu. Tera Bank’ın bireysel hizmetlere de dönebileceğini söyleyen Tezmen, “Bu yıl altyapımızı büyük ölçüde değiştirdik. Şimdi POS geliyor, kredi kartı çıkartacağız. Portföy saklama hizmetine başlıyoruz. Orada da iddialıyız. İlk sukukumuzu çıkartacağız. VKŞ (Varlık Kiralama Şirketi) için SPK’ya başvurumuzu vermiş oluruz. Bankada dış ticaret modülü yıl sonuna doğru devreye girebilir. Ticari krediler devam ediyor. Bireysel kredi de başlıyor. Mikro krediye geçeceğiz”dedi.
“Elimizde yaklaşık 20 halka arz şirketi var”
Halka arzlarda önemli bir büyüme beklediklerini de açıklayan Emre Tezmen, “Bu yıl herhalde en çok halka arz yapan firmalardan biri biz oluruz. Onayını aldığımız ve beklediğimiz yaklaşık 20 halka arz var şu anda. Çok güzel şirketler var. Bu da bizim sonuçlarımıza olumlu yansır. Bu sene grup olarak çok hızlı bir büyüme bekliyoruz” dedi. Proje GYF ile de ilgilendiklerini söyleyen Tezmen, “İki tane var proje GYF için hazırlığımız. Bizde 4 tane GYF var, ikisinin dönüşümünü istedik. Nişantaşı da GYF’nin içinde” diye konuştu.
“Tarımda şirket arayışındayız”
Finans ve teknolojinin yanı sıra tarımda da satın alma için şirket arayışında olduklarını açıklayan Emre Tezmen, “Tarım, gıda konusunda her şeye hazırız. Hayvancılıkta varız, süt, et üretiyoruz. Daha da ölçeklendireceğiz. Su üretimimiz var, su yatırımlarına da devam edeceğiz. Organik yatırım da yapacağız. Orada da fabrika, arazi satın alma durumu söz konusu. Biz yatırım yaparken uzun vadeli düşünüyoruz, o açıdan yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.