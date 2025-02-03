Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tezmen: Finans ve teknolojide şirket satın alacağız

Hamide HANGÜL

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, kendilerine stratejik üç sektör seçtiklerini ve bu alanlarda organik ve inor­ganik büyümeye devam ede­ceklerini söyledi. Satın almaya yönelik görüşmeler yaptıkları­nı açıklayan Tezmen, “Holding olarak, ciddi bir büyüme süre­cine girdik. Satın almak için gö­rüştüğümüz birkaç firma var.

İki tane finansta, bir tane de teknolojide var. Bunlar strate­jik yatırımlar. Bu yıl, organik ve inorganik yatırımlarımızın büyüklüğü en az 5 milyar TL’yi bulur” dedi. Grubun finans kö­kenli olduğunu, finansta, uç­tan uca servis verecek önemli bir platform oluşturduklarını ve bu yıl 20’nci kuruluş yıl dö­nümlerini kutladıklarına söy­leyen Tezmen, finansta tekno­lojik gelişimin önemine vurgu yaptı.

“Yurt dışında farklı ülkelere açılma planımız var”

Holding olarak bu yıl port­föylerine bir gayrimenkul ya­tırımı da eklediklerine işaret eden Tezmen, Nişantaşı’nda City’s’in arkasındaki otoparkı 2 milyar TL’ye satın aldıklarını açıklayarak, “Orada bir değişim olacak, onun için imar planla­rını bekliyoruz. İleride komp­le değiştireceğiz. Satın aldı­ğımız Pera Yatırım Holding’e yönelik planlarımızı da reali­ze etme noktasındayız” dedi. Yurt dışında Katar, Azerbay­can ve Hollanda’da oldukları­nı dile getiren Tezmen, “Yavaş yavaş başka ülkelere de geçe­ceğiz” dedi. Yerli ve Milli tek­nolojileri üretenleri de takip et­tiklerine işaret eden Tezmen, “Bazılarını da alıp gruba katma planlarımız var” diye konuştu. Yurt dışında farklı ülkelere de açılma planları olup olmadığı konusunda ise Tezmen, “Var, mesela ABD’den Türkiye’ye bir heyet geldi. Ekonomi diploma­sisi kapsamında. İşbirliği im­kanlarını

tartıştık. Üçüncü ül­kelerde birlikte yatırımlar, gi­rişimler konusu gündeme geldi. O toplantı çok olumlu geçti. Ge­rek Türkiye’de, gerek Türki­ye’nin etkinliğinin yüksek ol­duğu Pakistan, Balkanlar hatta Afrika olsun buralarda birlikte bir takım adımlar atma imkan­larımız olabilir.”"dedi. Bugün sermaye piyasalarında da tek­nolojinin çok ön planda oldu­ğunun altını çizen Tezmen, “İş hacminin önemli bir kısmı ro­botik işlemler.

Dünyada yüzde 60’larda. Türkiye’de de önem­li bir orana sahip. Bu, yıllardır yapılan hazırlıkların sonucu. O nedenle bütün kurumların ken­dini yeniden keşfetmesi gereki­yor finans sektöründe. Tekno­lojiyi çok içselleştirmek, hatta bu değişimi öngörüp öncü ol­malıyız. Bu konuda devletin de attığı adımlar var. Hem mevzu­at çalışmaları var, hem de siber güvenlikte birtakım standart­lar getiriliyor.

Ülkeler arası mü­cadele bile yapay zeka üzerin­den. Her sektör kendi hazırlık­larını yapmalı. Biz de bu konuda çalışıyoruz " diye konuştu. Tera Bank’ın bireysel hizmetlere de dönebileceğini söyleyen Tez­men, “Bu yıl altyapımızı büyük ölçüde değiştirdik. Şimdi POS geliyor, kredi kartı çıkartacağız. Portföy saklama hizmetine baş­lıyoruz. Orada da iddialıyız. İlk sukukumuzu çıkartacağız. VKŞ (Varlık Kiralama Şirketi) için SPK’ya başvurumuzu vermiş oluruz. Bankada dış ticaret mo­dülü yıl sonuna doğru devreye girebilir. Ticari krediler devam ediyor. Bireysel kredi de başlı­yor. Mikro krediye geçeceğiz”­dedi.

“Elimizde yaklaşık 20 halka arz şirketi var”

Halka arzlarda önemli bir büyüme beklediklerini de açıklayan Emre Tezmen, “Bu yıl herhalde en çok halka arz yapan firmalardan biri biz oluruz. Onayını aldığımız ve beklediğimiz yaklaşık 20 halka arz var şu anda. Çok güzel şirketler var. Bu da bizim sonuçlarımıza olumlu yansır. Bu sene grup olarak çok hızlı bir büyüme bekliyoruz” dedi. Proje GYF ile de ilgilendiklerini söyleyen Tezmen, “İki tane var proje GYF için hazırlığımız. Bizde 4 tane GYF var, ikisinin dönüşümünü istedik. Nişantaşı da GYF’nin içinde” diye konuştu.

“Tarımda şirket arayışındayız”

Finans ve teknolojinin yanı sıra tarımda da satın alma için şirket arayışında olduklarını açıklayan Emre Tezmen, “Tarım, gıda konusunda her şeye hazırız. Hayvancılıkta varız, süt, et üretiyoruz. Daha da ölçeklendireceğiz. Su üretimimiz var, su yatırımlarına da devam edeceğiz. Organik yatırım da yapacağız. Orada da fabrika, arazi satın alma durumu söz konusu. Biz yatırım yaparken uzun vadeli düşünüyoruz, o açıdan yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.