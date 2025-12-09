Tera Portföy, ürün yelpazesini yeni fonlarla genişletti

Toplam fon büyüklüğü 111,5 milyar TL’ye ulaşan Tera Portföy, mevcut ürün çeşitliliğine katılım esaslı para piyasası fonu ve çoklu varlık yapısına sahip fon sepeti fonunu ekledi. Yeni fonlar TEFAS üzerinden işlem görmeye başladı.

FSU - Tera Portföy Fon Sepeti Fonu

Fon, yerli ve yabancı yatırım fonlarına yatırım yapabilen yapısıyla orta ve uzun vadeli perspektifte çeşitlendirilmiş portföy oluşturulmasına imkân tanıyor. Yönetim stratejisi piyasa koşullarına göre daha agresif veya daha korumacı pozisyon alınmasına olanak sağlıyor.

TLV - Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

Faize duyarlı yatırımcılar için hazırlanan fon, katılım finans ilkelerine uygun araçlardan oluşuyor. Kısa vadeli getiri hedefiyle günlük hesaplanan ve 45 günü aşmayan ağırlıklı ortalama vade yapısına sahip. Fon yalnızca Türk lirası cinsi varlıklara yatırım yapıyor ve İktisadi Araştırmalar Vakfı Danışma Komitesi tarafından faizsiz finans ilkelerine uygunluğu izleniyor.

Tera Portföy’ün yönettiği TP2 - Tera Portföy Para Piyasası Fonu, 1 Aralık 2025 TEFAS verilerine göre son bir aylık getiride para piyasası fonları arasında ilk sırada yer aldı. TLY - Tera Portföy Birinci Serbest Fon ise yılbaşından bu yana serbest fon kategorisinde en yüksek getiriyi sağlayan fon oldu.

Yeni fonlar, 21 Kasım 2025 itibarıyla TEFAS üzerinden yatırımcıların erişimine açıldı. Detaylı bilgilere Tera Portföy’ün internet sitesinden ulaşılabiliyor.