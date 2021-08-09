Tera, yatırım bankası kuruyor

Şebnem TURHAN

Aracı kurumların yatırım bankası çalışmaları sürüyor. Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen, yatırım bankası için başvuruları yaptıklarını dile getirerek Afrika, Türkiye ve komşu ülkelerin yurtdışı borçlanmalarına aracılık etmek istediklerini söyledi.

Tezmen, kariyerini yurtdışında çalışarak geçirdiğini ve dünyadaki yatırım bankacılığı konusunu yakından takip etme fırsatı bulabildiğini dile getirerek “Geleneksel bankacılık ciddi bir değer oluşturdu. Türk bankacılığı dünyanın önünde. Türk finans profesyonelleri, girişimcilerinin, sermaye piyasası yatırımcıları dünya ölçeğiyle rekabet edecek nitelikteler. Kendimize bu konuda güvenmeliyiz. Ve sermaye piyasası faaliyetlerinin de yatırım bankası niteliği altında yürütülmesi ekonomiye çok daha büyük bir katkı sağlıyor” diye konuştu.

Kurum olarak yatırım bankası perspektifini, vizyonunu hep taşıdıklarını vurgulayan Tezmen, dünya piyasalarında gerçek manada birçok ülkenin uluslararası anlamda faaliyet gösteren yatırım bankası olduğunu ifade etti. Tezmen, şöyle devam etti: “Fransa, İngiltere bir kenara koyalım gelişmekte olan ülkelerin Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya’nın bile ciddi manada uluslararası ortamda faaliyet gösteren yatırım bankaları var. Türkiye’den de böyle bir yatırım bankası çıkması gerektiğine inanmış bir insanım. Rekabet gücümüzü de düşünürseniz bunu en iyi yapabilecek ülkelerden birinin de Türkiye olduğuna inanıyorum.”

Neden Türk yatırım bankası aracı olmasın

Tezmen, yatırım bankasının Hem Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmeye fayda sağlayacağına dikkat çekerek “Hem neden başla ülkelerin de sermaye piyasaları faaliyetlerinde bir Türk yatırı bankası aracılık etmesin. Mesela Türkiye uluslararası piyasalardan borçlanıyor diyelim uluslararası yatırım bankalarını görevlendiriyoruz. Bir Afrika ülkesi neden bir Türk yatırım bankasıyla anlayıp Eurobond ihracında bir Türk yatırım bankasıyla da çalışmasın. Onların yerine değil ama onlarla birlikte. Biz bunu yapmaya adayız, bunu da yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Bu konuda gerçek manada uzun süredir stratejiler geliştirdiklerin dile getiren Tezmen, şunları söyledi: “Dünyanın gittiği yönü de iyi bilerek ona göre kurgulanmış yapının bir yatırım bankasından bahsediyoruz. Teknolojiyi odağına almış, evrensel vizyonu olan, tabii ki kökleri Türkiye’de ve Türkiye’ye hizmet etmeye dayalı bir yatırım bankasının ülkemiz için, bizler için ve yatırımcılar için çok faydalı girişim olacağını düşünüyoruz. Başvurularımızı yaptık.”

Halka arzlara yoğun ilgi sürecek

Kendisi de halka arz hazırlığında olan Tera Yatırım’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tezmen, bu yılki halka arzların yoğunluğundan da oldukça memnun. Türkiye piyasalarında sermaye açığı bulunduğunu ve şirketler ile hükümetin de bunun farkında olduğunu kaydeden Tezmen, bu nedenle de hükümetten halka arz teşviki yönünde net açıklamalar geldiğini kaydetti. Tezmen, Sermaye Piyasası Kurumu’nun da oldukça yapıcı bir tavır sergilediğini belirterek, “Yeni şirketler piyasaya gelmeye başladı. Bu olumlu ve doğru bir şey. Şirketlerin sermayeleri ne kadar güçlü olursa hem dayanıklılık anlamında güçlü olacak hem de makroekonomik politikanın güçlü olmasını sağlayacak. Hem de şirketler daha girişimci olabilecektir. Bu daha güçlü şirketler daha fazla istihdam yaratacak. Son dönemde Türkiye likidite sıkışıklığına gitti ve bunun etkisi de oluyor. Kredi bollluğu olduğu zaman halka arzlara giriş de daha kolay oluyor. Ama ben hala halka arzlarla ilgili talebin yüksek olarak devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin gidecek çok yolu olduğunu dile getiren Tezmen diğer ülkelerle kıyaslandığında geride kaldığımızı ve daha çok halka arz yapılması gerektiğini vurguladı.

Halka arzda yüksek teknoloji öne çıkmalı

Emre Tezmen, halka arzlarda yabancı ilgisinin artması için de yüksek teknolojili şirketleri sermaye piyasasına katılımına ihtiyaç olduğunu dile getirerek bu tarz şirketlerin ağırlığı arttıkça yatırımcıların da kaçınılmaz olarak Türkiye’ye geleceğini vurguladı. Tera Yatırım olarak da yeni ekonomi ve teknolojiyi odağına alan bir stratejilerinin merkezine koyduklarını söyleyen Tezmen, “Teknoloji üreten bir yapımız var. Yetkinliğimiz yüksek. Bu tür şirketleri borsaya getirmek için çalışıyoruz. Ayrıca Tera Portföy şerketimizle de birkaç tane girişim sermayesi yatırım fonu girişimimize de yakın zamanda onay bekliyoruz” diye konuştu

Doğru zamanda halka arz olacağız

Tezmen, kripto varlıklara yönelik ciddi talep olduğunu ve bu talebin de sermaye piyasalarına etkisi bulunduğunu vurgulayarak halka arz için doğru zamanı beklediklerini dile getirdi. Tezmen, şunları söyledi: “Yakın zamanda bir kez daha halka arz ile yatırımcının karşısında olacağız. Kendi halka arzımızı doğru zamanda gerçekleştirmek istiyoruz. Öncelikle elimizdeki halka arzları tamamlayacağız. Biz tamamen sermaye artırımı şeklinde halka arza gitmeyi planlıyoruz. İşte sermayemizi ne kadar kuvvetlendirirsek sunacağımız hizmetler de o kadar güçlenecek. Daha adil bir rekabet olacak.”

Yabancı yatırımcı dönüş için fırsat kolluyor

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısını bildiğini dile getiren Tezmen, yabancı yatırımcının geri döneceği konusunda en ufak bir tereddüttü olmadığını vurguladı. Tezmen, şöyle konuştu: “Bence yabancı yatırımcılar Türkiye’ye girmek için fırsat kolluyorlar. Gelişmekte olan ülkeler içinde Türkiye önemli bir ölçeği olan bir piyasa. Türkiye piyasaları getiri potansiyeli yüksek, likiditesi var, rahat alım satım yapılabilen ülkelerden biri. Oldukça liberal mevzuatı var. Türkiye yabancının sevdiği piyasadır. Bu risk algısının yüksek olması ve salgın biraz etkilemiş olsa da yatırımcıları ilk fırsatta gelecek.” Halka arzların da kısa vadeli değil uzun vadeli değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Tezmen, “Yatırımcılar kısa vadeye odaklanmış durumda. Bunun değişmesi lazım” dedi.