Tera Yatırım Bankası'nda üst düzey atama

Bankacılık ve finans sektöründe 31 yıllık deneyimi bulunan Özgür Altan, Mart 2025 itibarıyla Tera Yatırım Bankası Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Ekonomisi Yüksek Lisans mezunu olan Altan, 26 yıl boyunca Garanti Bankası'nda üst düzey pozisyonlarda görev aldı.

Yeni görevi sonrasında yaptığı açıklamada Altan, “Tera Bank’ın büyüme stratejisine katkıda bulunmak için bu birikimimi kullanmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Ticari bankacılık tarafında müşteri odaklı olarak gelişmeye devam edeceğiz, teknoloji şirketleri önceliğimiz olacak. Yeni gireceğimiz bireysel ve kobi bankacılığı alanlarında da stratejik iş birlikleri ile hızlı büyüme hedefliyoruz” dedi.