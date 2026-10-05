Tera Yatırım Bankası'nın 6,05 milyar liralık ödemesi yapılamadı

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MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, Tera Yatırım Bankası tarafından ihraç edilen TRFTRYBE2614 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirilemedi.

MKK açıklamasında ödeme tutarına yer verilmezken, Tera Yatırım Bankası'nın 30 Haziran 2026 tarihli finansal tablo dipnotlarında söz konusu borçlanma aracının 6 Nisan 2026'da ihraç edilen 182 gün vadeli finansman bonosu olduğu belirtildi.

Nitelikli yatırımcılara satılan bononun nominal büyüklüğü 5 milyar lira, yıllık basit faiz oranı yüzde 42 olarak belirlenmişti. Bononun vadesi 5 Ekim 2026'da doldu.

182 günlük dönem için yüzde 20,94247 faiz uygulanmasıyla yatırımcılara yaklaşık 1 milyar 47 milyon lira faiz ödenmesi gerekiyordu. Böylece toplam ödeme tutarı yaklaşık 6 milyar 47 milyon liraya ulaşıyordu.

Anapara ve faiz ödemesi yapılamadı

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem gören bonoda, 5 milyar liralık anapara ile yaklaşık 1,05 milyar liralık faiz ödemesi gerçekleştirilemedi.

MKK, ödemelerin yapılamamasının nedeninin Tera Yatırım Bankası'nın ödeme tutarını MKK'ya aktarmaması olduğunu bildirdi.