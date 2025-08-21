Tera Yatırım, sektördeki 20. yılını kutladı

Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşlarından Tera Yatırım, 20’nci kuruluş yılını anlamlı bir törenle kutladı. “Rakamlarla değil, güvenle büyüdük” mottosuyla yola çıkan Tera Yatırım, bu özel yılda hem geçmişe hem de geleceğe iz bırakan projelere imza attı.

Kutlamalar kapsamında, “DAMLA ve HAFIZA” temalı özel bir reklam filmi, dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay’ın zarif dokunuşlarıyla hayat buldu. Suya bırakılan her damlanın bir hikâye taşıdığı, bu hikâyelerin birleşerek bir nehre dönüştüğü metaforuyla kurgulanan film, Tera Yatırım’ın 20 yıllık serüvenini sanat ve finansı harmanlayan güçlü bir anlatımla gözler önüne serdi.

Çalışanlara plaket takdim edildi

Törenin en anlamlı anlarından biri ise uzun yıllardır şirkete emek veren çalışanlara takdim edilen plaketler oldu.

Kutlama töreninde konuşan Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, şirketin 20 yıllık yolculuğunun sadece rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kurulduğumuz günden bu yana hedefimiz, yatırımcılarımızın geleceğine değer katmak oldu. Bu süreçte rakamların ötesinde, insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettik. Her adımımızı güven, şeffaflık ve uzun vadeli başarı üzerine inşa ettik. Bugün, geçmişe gururla bakarken, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bu başarı, yalnızca bizim değil; bize inanan, yanımızda yürüyen tüm çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve yatırımcılarımızın ortak başarısıdır.”

Geleceğe dair hedeflerini de paylaşan Tezmen, "Önümüzdeki dönemde de yenilikçi çözümler, teknolojik yatırımlar ve uluslararası açılımlarla, ülkemizin finansal ekosistemine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.