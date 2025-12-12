Tera Yatırım Teknoloji Holding’de CEO’luk görevine Cebrail Taşkın atandı

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Üst Yöneticilik (CEO) görevine Cebrail Taşkın’ın getirildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Taşkın, 5 Aralık itibarıyla görevine başladı. Taşkın’ın atanmasıyla birlikte holdingin teknoloji odaklı büyüme ve dönüşüm stratejilerinin hız kazanması hedefleniyor.

Mühendislik, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm alanlarında 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Taşkın, kariyeri boyunca kritik projelere liderlik etti. Daha önce Türk Telekom’da Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

MBA ve doktora derecelerine sahip olan Taşkın, Fransa’da “En İyi Makale” ve İngiltere’de “Yılın Bilgi Teknolojileri Üst Yöneticisi” altın ödüllerine layık görüldü. Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans düzeyinde dersler veren Taşkın’ın, Amerikan Patent Ofisi tarafından tescillenmiş bir patenti de bulunuyor.

“Tera’yı bölgesel bir teknoloji üssü yapacağız”

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cebrail Taşkın, Tera Holding’in tüm iştiraklerini veri, yapay zeka ve siber güvenlik ekseninde güçlendireceklerini belirtti. Taşkın, “Tera’yı bölgesel bir teknoloji ve inovasyon üssü haline getireceğiz. Türkiye’den dünyaya açılan bir teknoloji markası inşa ediyoruz” dedi.

Taşkın, holdingin siber güvenlikten savunma teknolojilerine, yapay zekadan finteche, tarım ve enerji teknolojilerinden akıllı gayrimenkul projelerine uzanan geniş bir alanda entegre bir teknoloji yatırım platformu olarak konumlandırılacağını vurguladı.