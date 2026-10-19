Tera Yatırım Teknoloji Holding'e kayyum atandı

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Tera Yatırım Teknoloji Holding'e, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kararın ardından Fon Kurulu tarafından oluşturulan yeni yönetim kurulunda Enis Güçlü Şirin başkanlığa, Cüneyt Ardağ ise başkan vekilliğine getirildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketimizin yönetim kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, Yönetim Kurulu üyeliklerine Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi atanmıştır. Şirketimizin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan yönetim kurulu tarafından yerine getirilmekte olup gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır."