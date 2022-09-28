Teracity, yapay zeka ile yüz ve sesten duygu analizi yapacak

Esra Özarfat

BURSA - Kötü eylemleri önceden tahmin edip bunların önüne geçmek için geliştirilen bir yapay zekanın işlendiği Person of Interest dizisi gerçek oluyor. TÜBİTAK destekli yapay zeka projeleri üzerinde 5 yıldır çalışan Teracity, hayata geçirdiği yüz tanıma ve tespit sistemini pazara sundu. Üzerinde çalıştıkları kişisel veri tespit sisteminin de ticarileştiğini duyuran Teracity Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü Osman Akın, yapay zeka alanında büyümeye devam edeceklerini duyurdu. Halihazırda yüzden ve sesten duygu analizi yapabilecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını da açıklayan Akın, “Kişilerin üzgün, mutlu, stresli olup olmadığını hem ses hem de kamera görüntülerinden tespit edebiliyoruz. Örneğin perakende sektöründe müşteri memnuniyeti ölçülmesinde kullanılabiliyor. Ayrıca stat, caddeler gibi kalabalık kamusal alanlarda tehdit oluşturması muhtemel kişilerin önceden tespit edilmesini sağlıyor. Yapay zeka teknolojisiyle kişilerin kimliğinin tespiti projemiz patentli bir ürünümüz. Bu da uzaktan verilen hizmetlerde kişi tespiti yapılmasını sağlıyor. Entegre edilebilir bir ürün olarak pazarda yer alacak” dedi.

Savunma sanayinin tedarikçilerinden

Bu yıl kuruluşlarının 36’ncı yılını kutladıklarını hatırlatan Osman Akın, geliştirdikleri teknoloji ve yazılım tabanlı ürünleriyle şirket ve kurumların dijitalleşmesini hızlandırırken verimliliklerini de artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Teracity’nin ürünleri arasında ekip, proje ve iş yönetimini sağlayan Bilimp, geleceğin kent yönetim sistemi olan Teramis, süreç tabanlı ve bütünleşik organize sanayi bölgeleri yönetim bilgi sistemi olan TeraOSB gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca KVKK süreçlerini yöneten dijital platform KVKK.biz ile ziyaretçi, toplantı ve iletişim yönetimi sağlayan Provimes ve Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) belgelerin saklanmasından tasfiyesine kadar tüm yaşam döngüsünü elektronik ortamda yöneten Teradesk de halihazırda kurumlar ve şirketler tarafından kullanılan ürünler arasında yer alıyor. Teracity aynı zamanda Savunma Sanayi Başkanlığı’nın da tedarikçileri arasında yer alıyor. Kendi alanında Bursa’nın ilk, Türkiye’nin de 11’inci Ar-Ge merkezine sahip. 80’den fazla e-belediye uygulaması geliştiren Teracity’nin ürünleri Türkiye nüfusunun yüzde 10’unu barındıran kentlerde kullanılıyor. Akın, “Yeşil dönüşüm çerçevesinde kurum ve şirketlerdeki kağıt tüketimini azaltıyoruz ayrıca istihdamı yüksek olan kurumlarda belge süreçlerinin kısalmasını, güvenli şekilde depolanmasını sağlıyoruz. Kamu ve özel sektöre daha inovatif ve ihtiyaç gören, yasal zorunluluğu olan ürünler geliştiriyoruz” diye konuştu.