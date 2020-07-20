Terfi, OneAgent'in iş ortağı oldu

20 Temmuz 2020

Pandemi sonrası hızla büyüyen işveren markası ağı OneAgent, Türkiye’ye adım attı. Ürettiği hizmetlerle potansiyel çalışanların şirketlere katılmasını teşvik eden, çalışanların iş yerine sadakatini ve çalışma mutluluğunu hedefleyen OneAgent’ın iş ortağı Terfi İşveren Markası Ajansı oldu.

Global markalara hizmet üreten işveren markası ağı OneAgent, aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, Danimarka, Polonya, Kanada, Hindistan, Arjantin, Brezilya, Japonya, Çin, Kore, Yeni Zelanda, Avustralya'nın da olduğu 50’den fazla ülkede temsil ediliyor. IKEA, İntel, Allianz, Viacom, Unilever, Sodexho, Danone, Hudson, Procter & Gamble, Porche, Roche gibi markalara hizmet veren işveren markası iletişim ajanslarını çatısı altında bulunduruyor.

Terfi Ajans Başkanı Mehmet Onur, OneAgent 'network'üne katılmalarının Türkiye’de sunulan hizmet standardının Avrupa normlarında olduğuna dair onay niteliğinde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Pandemi ile birlikte değişen iş anlayışları ve çalışan psikolojisindeki erozyonlar yeni bir dönemi önümüze getirdi. Şirketlerin insan kaynakları kavramına bakışları Avrupa’da kısa süre içinde hızla değişmek zorunda kaldı. Şirketler çalışanlarının eski verimlilik seviyelerine yeniden ulaşmak ve yeni çalışma düzeninde yeni iletişim stratejileri geliştirmek için işveren markası yatırımlarını artırdı. Avrupa ülkelerinde başlayan bu büyük değişim Türkiye’de de yaşanmaya başladı. OneAgent, uzun süredir süren görüşmeler sonucunda uluslararası standartlarının tümünü karşıladığımızı onaylayarak Türkiye’de bizimle birlikte yürümek istedi. Global bir ağın içinde olmak bize gurur verdi. Önümüzdeki dönemde OneAgent’ten aldığımız güçle Türkiye’nin güçlü global markalarına da dünyanın her yerinde yerel yaklaşımla işveren markası iletişim hizmetleri vereceğiz.“

Türkiye'de şu anda yıllık 15 milyon euro civarında ekonomi oluşturduğu belirtilen işveren markası iletişim pazarının, üç yıl içerisinde yıllık 50 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Dünya çapında yaklaşık 5 milyar euronun üzerinde bir iş hacmi oluşturan işveren markası pazarının söz konusu pazar ile ilişkili etkinlik, eğlence, danışmanlık, reklam tanıtım gibi alanlar da değerlendirildiğinde yaklaşık 12 milyar euroluk bir sirkülasyona ulaştığı bildiriliyor.