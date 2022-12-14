Termal giysilerde ihracat rekoru kırıyor

Vücut ısısını koruyan, nem emici ve kış soğuğuna karşı koruyucu, farklı iklimlere ve yaşam tarzlarına uygun termal ürünleriyle yerli tekstil üreticisi Blackspade, global pazarlarda öne çıkıyor. Ev, spor, mayo ve çorap koleksiyonlarının yanı sıra insan sağlığını odağına alan üretim modeliyle tasarladığı termal giysilerle de dünya genelindeki tüketicilere hitap ediyor. Termal kıyafetlerin kış aylarında en çok tercih edilen ürün grubu olduğunu belirten Blackspade Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, vücudun sıcak ve kuru kalmasını sağlayan termal giysilerin, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yoğun talep gördüğünden söz ederek, özellikle kayak, snowboard, motosiklet, dağcılık, bisiklet gibi spor alanlarıyla ilgilenenlerin, bu aktiviteleri sağlıklı ve kesintisiz sürdürülebilmek için termal kıyafetleri tercih ettiğini belirtti. Blackspade olarak tüm kategorilerde olduğu gibi termal ürünlerde de insan sağlığını ve konforunu esas aldıklarını dile getiren Narbay, “Kumaş, iplik, aksesuar gibi tüm materyallerde zararlı bir içerik bulundurmamanın yanı sıra, termal giysilerde genellikle ikinci plana atılan hafiflik, şıklık, incelik, yumuşaklık gibi ek faydaları da gözetiyoruz. Bu sayede yalnızca ülkemizde değil, dünya genelindeki tüketicilerin de ilk adresi oluyoruz. Her coğrafyadan kişinin ihtiyacına göre çözüm üretiyor ve bu alanda rekora yaklaştığımız ihracat oranlarımızı artırarak ülke ekonomimize daha çok katkıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.

İnsan sağlığını güvence altına alıyor

Farklı iklim koşulları ve yaşam tarzlarına uyum sağlayan fonksiyonel ürünler tasarlamanın ötesine geçerek, ürünlerinde insan sağlığına zarar vermeyen malzemeler kullandıklarına dikkat çeken Blackspade Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, doğal materyalleri kullanarak sürdürülebilirliği esas aldıkları ürünlerin güvenirliğini uluslararası belgelerle kanıtladıklarının altını çizdi. OEKO-TEX® sertifikasıyla, üretimde hammadde kullanımından, ara ve son aşamalarda uyulması gereken kurallara tüm gereklilikleri uyguladıklarını doğrulayan Narbay, “Dünya çapında kabul gören bu sertifikalandırma sistemiyle ürünlerimizin sağlığa zararlı maddelerden korunduğunu, küresel standartlara göre test edildiğini tasdik ederek tüketicilere sunuyoruz” dedi.

Termal kıyafetlere nefes aldıran teknoloji

Ürünlerinde kullanılan özel üretimli kumaş ve ipliklerin içinde yer alan yalıtım bölgelerinin, soğuğa karşı üstün koruma sağladığını vurgulayan Tolga Narbay, termal kıyafetlerde kullandıkları kumaşlarla, hem vücut ısısını koruduklarını hem de vücuttan çıkan terin hızla emilerek dış katmanlara iletilmesini sağladıklarını anlattı. Yüksek termal izolasyona sahip ürünlerin, içeriğindeki özel kanallı viskoz, hızlı kurumayı sağlayan polyester ve doğal liflerle teri vücuttan hızlıca aldığını söyleyen Narbay, diğer ürünlere göre de daha çabuk kuruduğunu ifade etti. Nefes alıp verme özelliği sayesinde de deri üzerinde oluşan nemin, kumaşın kılcal bölgeleri arasından havayla karıştığı bilgisini veren Narbay, yoğun efor gerektiren işlerde bile vücudun daima sıcak ve kuru kaldığını, bu sayede ürünlerin tüm koşullarda hijyenik bir ortam yaratarak, deriyi tahriş etmediğini ve kötü koku oluşumuna da geçit vermediğini belirtti.