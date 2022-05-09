Termik santrallerin emisyonlarını azaltıyor

Eray ŞEN / ADANA

Amerika’da 20 yıllık akademik çalışma ve iş tecrübesinin ardından dokuz yıl önce Türkiye’ye dönen Doç. Dr. Harun Bilirgen, kurduğu şirketle, termik santrallerin çevreye verdiği zararı önleyecek yeni teknolojiler geliştiriyor. Emisyonları azaltarak yeşil mutabakat sürecine uygun bir iş yaptıklarını belirten Bilirgen, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki şirketlere de hizmet verdiklerini, normal mühendislik firmalarının yapmadığı, know-how gerektiren projeler uyguladıklarını kaydetti.

Elektrik üreten termik santrallere yönelik projeler geliştirdiklerini aktaran Bilirgen, “Kömür yakıtlı santraller üzerine çalışıyoruz. Verim artışı, çevresel olarak emisyonlarının azaltılması ile ilgili faaliyetlerde bulunuyoruz. Kükürt, gaz, karbondioksit, toz gibi santrallerin çevreye verdiği zararları azaltan yeni teknolojiler geliştiriliyor ya da mevcut teknolojilerde iyileştirmeler yapıyoruz.” diye konuştu.

Kömürün akıllıca kullanılması lazım

Dünyanın karbon salınımını azaltmaya yöneldiği bir dönemden geçtiğimizi belirten Bilirgen, “Kömür kötü, konvansiyonel bir teknoloji ama insanlığın bir sonraki çevreci, yenilenebilir enerjiye geçişi için kömürün çok akıllıca kullanılması lazım. Yenilenebilir enerji teknolojileri, ihtiyacımızın tamamını karşılayabilecek noktada değil. Bunun için 15-20 yıllık süre var. Bu sürede elimizdeki kaynakların, çevreye minimum zarar vererek, maksimum verimle kullanılması lazım.” yorumunu yaptı.

Rusya-Ukrayna krizinden sonra Avrupa’nın bir kısmının tekrar kömüre dönmesinin söz konusu olduğuna dikkat çeken Bilirgen, “Doğalgaz, bizim ülkemizde, bize ait değil, İran ve Rusya’ya bağımlıyız. Dolayısıyla kömür kaynaklarını akıllı kullanmamız lazım. Bizim yaptığımız da bu.” ifadesini kullandı.

Sulama kanallarında elektrik üretecek

Yenilenebilir enerji alanına da yöneldiklerini açıklayan Doç. Dr. Bilirgen, “Adana’daki su kanallarından elektrik üretmek için bir çalışmamız var. Projemiz TÜBİTAK destekli. Ve bu iş için mikro hidro-türbin dediğimiz bir aracın patentine başvurduk.” açıklamasını yaptı.