Termosan Çelik’ten 25 milyon dolarlık yeni yatırım: Robotlar üretecek, dünyaya satılacak

Başak Nur GÖKÇAM - ŞANLIURFA

Çelik termos üreticisi Termosan Çelik, Çinlilerle ortak oldu. Şanlıurfa’da yeni yatırıma başlayan şirket, üretimini yüzde 70’in üzerinde robotik sistemle gerçekleştirecek. Termomug Çelik adı altında 35 bin metrekare alanda günde 40 bin adet termos üretim kapasitesiyle kurulacak olan 25 milyon dolarlık tesis ile Şanlıurfa, termos üretiminde merkez olacak. Yatırıma ilişkin konuşan Termomug Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, şunları söyledi: “Mevcut kapasiteyi dört katına çıkararak Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde Çin dışı alternatif arayışındaki mega müşterileri hedefliyoruz. 2025 mayısında da üretime başlamayı planlıyoruz. 80’den fazla markaya ‘private label’ ürün yapıyoruz ve 45 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Çin ile rekabet ederek değil, güç birliği yaparak daha başarılı olacağımızı gördük ve ortaklık tekliflerini kabul ettik. Bu ortaklıkla termos ürün gamında Türkiye’yi dünya pazarındaki en kuvvetli tedarikçilerden biri haline getireceğimize inanıyoruz.”

Termos endüstrisini Çin dışına çıkardı

1990’lı yıllardan 2013’e kadar Cooker Mutfak Gereçleri firması ile termoslar başta olmak üzere her türlü züccaciye ve mutfak eşyaları ürünlerinin ithalatını yaptıklarını daha sonra ise üretime geçme kararı aldıklarını söyleyen Yılmaz, “Yaklaşık üç yıl süren fizibilite ve yatırım sürecinin sonunda 2016'da Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun ilk ve tek çelik termos üretim tesisi olan Termosan Çelik’i Şanlıurfa’da kurduk. Böylece hem Türkiye’ye yeni bir üretim ve ihracat kalemi kazandırdık hem de çelik termos endüstrisini ilk defa Çin dışına çıkardık” diye konuştu.

Çin ile ortaklık hikayesine de değinen Yılmaz, “Proje için makine siparişlerini vermeye hazırlanırken Çin’den ortaklık teklifi aldık. Özellikle Amerika pazarına hitap eden Çinli firmalar, Amerika-Çin arasındaki ticari çekişmeler nedeniyle Çin dışında yatırıma yöneldiler. Ortaklık teklifi de bu sebeple oldu” dedi.

Stanley ile görüşmeler başladı

İhracat oranının toplam cironun yüzde 25’i olduğunu ve yeni yatırımla bu oranı iki yıl içinde yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, “Dünya, Çin dışında üretici arıyor ve ihracat pazarından da yüksek talepler alıyoruz. İhracat pazarına daha hızlı ve daha yüksek adetlerde hitap edebilmek için Termomug Çelik tesisimizi kuruyoruz. Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde Çin dışı alternatif arayışındaki mega müşterileri hedefliyoruz. Özellikle Amerika, 1,5 milyar dolarlık termos pazarı ile dünyanın en büyük alıcısı. Dünya çapında ünlü olan termos markaları da Amerika merkezli. Ayrıca dev kahve zincirleri ve perakende zincirleri var. Örneğin; Stanley, Yeti gibi termos markaları ile şu an somut görüşmeler halindeyiz. Daha önceleri de bizden talepleri vardı fakat Termosan Çelik’teki mevcut kapasitemiz buna elverişli değildi. Bu nedenle Termomug projemiz ile yakından ilgileniyorlar ve yılbaşından sonra kendilerine üretim yapmak için Ar-Ge ve denetim ön süreçlerine başlamak hakkında görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Zhejiyang Yongheng HouseHold’un Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yichao ise Termosan’ın Çin dışındaki bir numaralı üretici olduğunu ve Termomug’daki günlük 40 bin kapasite ile birlikte yeni pazarlara ulaşacaklarını kaydetti. Yichao, Türkiye’nin konumu, lojistik, maliyet ve gümrük avantajlarının da yatırım kararlarında etkili olduğunu belirtti.

"15 milyon dolarlık ithalatı ikame ediyoruz"

Termomug Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, gelinen noktada yurt içinde yıllık yaklaşık 15 milyon dolarlık bir ithalatı ikame ettiklerini ve bunun yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren tüm havayolu şirketlerinin uçaklarında ikram için kullanılan termosları kendilerinin ürettiği söyledi. Yılmaz, “Cooker Termos, Vestel, Karaca, Emsan, Schafer, English Home ve LCW gibi markalara üretim yapıyoruz. Bireysel kullanım termoslarından ev kullanım termoslarına, bebek termoslarından toplu organizasyonlar ve piknik termoslarına, kamp ve doğa sporlarında kullanılan üst düzey performanslı ve dayanıklı termoslara kadar 300 ml’den 5 litreye kadar çeşitli ebat ve modellerde geniş bir ürün yelpazemiz var” dedi.

Geri dönüştürülmüş hammaddelerden üretim hedefi

Yeni tesisin endüstri 4.0 ilkeleriyle tasarlandığını ve robotik sistemler ile otonom üretim süreçleriyle donatılacağını kaydeden Termomug Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, sürdürülebilirlik alanında da ciddi çalışmaları olduğunun bilgisini verdi. Mevcut tesiste 2022 yılında GES yatırımı yaptıklarını ve şu an elektrik tüketiminin yüzde 70’ini güneşten elde ettiklerini belirten Yılmaz, “Yeni tesisimizde de en kısa sürede GES yatırımı yapmayı planlıyoruz ve üretimde sürdürülebilirlik hedeflerimiz var. Ana hammaddemiz olan paslanmaz çelikte de geri dönüştürülmüş hammaddelerden üretim yapmayı hedefliyoruz” dedi.